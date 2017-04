Naiskodukaitse korraldab koormusmatka

Kaire Reiljan

Reedest pühapäevani võib Nõva, Noarootsi ja Padise metsade vahel näha liikumas maskeerunud naisi, sest juba 21. korda korraldatakse naiskodukaitse koormusmatk.

Võistlusmatkast, mis on linnulennult 45 kilomeetrit pikk, võtab osa 18 neljaliikmelist naistevõistkonda. Rajal läbivad võistkonnad kontrollpunkte, kus tuleb lahendada mitmesuguseid ülesandeid: näidata tuleb esmaabi- ja orienteerumisoskusi, on laskmine, side- ja luureülesanne ning ka üllatusülesanded.

Naiskodukaitse instruktori Svetlana Mustkivi sõnul on võistlusalad põnevad ja eeldavad meeskonnatööd. Ta lisas, et kogu matka jooksul peavad võistlejad saama hakkama stardipaigast kaasa võetud vahenditega ja kõrvalist abi kasutada ei tohi. Mustkivi rääkis, et koormusmatk sai alguse Eel-Erna võistlusest. Kuna seal olid ülesanded hästi rasked, otsustasid naiskodukaitsjad teha oma koormusmatka.