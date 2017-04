Läänemaa kutseõppurid lähevad Tallinnasse medaleid püüdma

Toimetanud Urmas Lauri

4.–5. mail toimub Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse suursündmus Noor Meister 2017. Kahel päeval toimuvatel kutsemeistrivõistlustel osalevad ligi 400 Eesti parimat kutseõppurit 31 erialal. Läänemaalt sõidab Tallinnasse Noore Meistri tiitlile võistlema 14 Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilast.

Seitsmendat korda koondab Noor Meister kaheks päevaks Tallinnasse kokku Eesti kutsehariduse. Ligi 400 parima kutsemeistri seas võistlevad ka 14 noort Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilast kümnel erineval erialal. Võistlustulle asuvad ehitusviimistleja, kaks IT-spetsialisti, kaks majutusteenindajat, mööblitisler, müürsepp, plaatija, puhastusteenindaja, kaks restoraniteenindajat, kaks vastuvõtu administraatorit ja veebidisainer ja -arendaja.

Haapsalu Kutsehariduskeskuse arendusdirektor Aile Nõupuu: “Noore Meistri kutsemeistrivõistlused annavad noortele juurde palju kogemust ning on näha, kuidas õpilased ettevalmistuste ja võistluste käigus erialaselt arenevad. Kui võistlustel läheb edukalt on see noortele ka hea täiendus CV-sse, sest ka tööandjad hindavad kutsemeistrivõistlustel osalemise kogemust kõrgelt. ”

Noor Meister võistlused muudab põnevaks see, et etteantud tööülesanded tuleb teostada kvaliteetselt piiratud aja jooksul.

Näiteid võistlusülesannetest

Ehitusviimistlejate võistlusülesannete hulka kuulub seina tapetseerimine, ukse viimistlemine ja seina kujundamine vabatehnikas. Kolme ülesande sooritamiseks kahel seinal on aega vaid 10 tundi.

Plaatijate võistlustööks on vabadussamba kujutamine plaaditaval pinnal (1488x1041cm), kusjuures vabadussamba alumine pind sisaldab 3D-elementi ning töö peab valmima 10 tunniga.

IT-spetsialistidelt oodatakse ettevõtte IT-taristu püsti panemist ja teenuste seadistamist 12 tunniga. Võistlusülesannet lahendatakse kahes kategoorias: Microsofti tarkvara ja vabavara.

Müürsepad laovad 12 tunni jooksul joonise järgi gooti avadega seinafragmendi ning vuugivad seina fassaadiosa. Ladumisel kasutatakse auk- ja silikaattelliseid.

Haridusmess

Lisaks kutsemeistrivõistlustele toimub Noor Meister 2017 üritusel haridusmess, kus kutseõppevõimalusi tutvustavad 28 kutse- ja rakenduskõrgkooli. Erialavalikul on abiks Rajaleidja karjäärinõustajad ja 11 töötuba ametite katsetamiseks.

Esinevad Tallinna Balletikooli ja G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased, toimub Tallinna Tööstushariduskeskuse moeshow, juuksurieriala võistlustööde esitlus ja EUM DJ Battle. Peaesineja on Karl-Erik Taukar Band.

Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot leiab siit.

Kutsehariduse suursündmust Noor Meister 2017 korraldab Sihtasutus Innove ning läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond, suursponsorid on BLRT Grupp, Makita, Tallink Hotels ja Maxima.

SA Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi. Innove tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis SA Innove, valmistades ühtlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills ja WorldSkills.