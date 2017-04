Hoolekogu: põhikooli maja kerkigu Nikolai kooli krundile!

Lemmi Kann

Kui lapsed peavad praegu Kuuse tänavalt spordihoonesse minekuks tänava ületama, siis turvaliselt üle staadioni jalutamine, kui kool asub Nikolai kooli krundil, pole lapsevanemate hinnangul enam mingi probleem. Foto: Arvo Tarmula

Eile õhtul Haapsalu põhikooli uue hoone võimalike asukohtadega tutvunud Haapsalu põhikooli ja algkooli lapsevanemate kindel soov on, et uus koolimaja kerkiks Nikolai kooli krundile.

Nii põhikooli kui ka algkooli vanematekogusse kuuluv Angeliina Schwindt tunnistas, et eelistuse kujunemine ei olnud üldse keeruline. „Kui neid asukohaplaane näidati, siis minul tekkis kohe isiklik sümpaatia,“ ütles ta ja lisas, et kohal viibinud lapsevanemate arvamus oli sama ja väga kindel – parim koht uue põhikooli jaoks on praeguse Nikolai kooli ala.

Esimesena tutvustati varianti, kus koolimaja kerkiks kolledži ja ujula vahele Lihula maantee äärde.

„Kui seda ristkülikut vaadata, siis arhitektil poleks seal erilisi võimalusi projekteerida liigendatud hoonet, kus algkooli osa oleks ühes majatiivas ja põhikool teises. Nikolai kooli krundil on palju rohkem võimalusi,“ põhjendas Schwindt, kes julges ka kinnitada, et see oli kohal viibinud lapsevanemate üksmeelne arvamus.

Nii ütles ka Haapsalu algkooli direktor Malle Õiglas eile õhtul, et emana tahaks ta kooli just seal näha.

Samuti oli juttu põhilisest argumendist, mida on esitletud Lihula maantee asukoha peamise plussina – ühendus koolimaja ja spordihoone vahel, mis lubaks lastel ilma koolihoonest väljumata kehalise kasvatuse tundidesse minna.

„Täna käivad põhikooli lapsed Kuuse tänavalt üle tee spordihoonesse ja algkooli lapsed peavad minema Wiedemanni spordihoonesse. Üle staadioni spordihoonesse minek on selle kõrval väga turvaline ja tegelikult me ju tahame, et lapsed oleksid rohkem õues,“ märkis Schwindt.

Nikolai kooli krundi poolt räägib tema sõnul ka see, et vajadusel oleks seal võimalus kooli vajaduse korral laiendada, Lihula maantee ääres seda võimalust aga poleks.

„Nagu linnapea kohtumise lõpus ka lõbusasti naljatas, et rääkis kodus naisega, kes samuti pooldas Nikolai kooli varianti, mis tähendab, et asi on otsustatud,“ lisas Schwindt. Täna tutvustatakse põhikooli asukoha plaane õpetajatele, homme saavad asjast ülevaate linnavolikogu liikmed.