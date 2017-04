Hanila volikogu jäi Vatla kooli sulgemise otsusele kindlaks

Urmas Lauri



Hanila volikogu otsustas eile, et ei hakka muutma oma kuu aega tagasi tehtud otsust Valtla kooli sulgemise kohta. Foto: Urmas Lauri

Hanila volikogu otsustas mitte muuta oma märtsikoosolekul tehtud otsust Vatla kooli sulgemise kohta. Otsuse poolt oli kuus, vastu kolm ja erapooletu üks volikogu liige. Hanila volikokku kuuluv Vatla kooli direktor puudus istungilt.

„Kui lapsi pole, siis ei saa kooli edasi pidada,” selgitas Hanila volikogu esimees Mardo Leiumaa möödunud kuul tehtud otsust.

Otsuse Vatla kool sulgeda tegi Hanila volikogu 28. märtsil, sest kooli õpilaste arv oli jäänud alla 12. Hanila valla arengukavas on kirjas, et sellisel juhul kool suletakse, sest selle ülalpidamine käiks vallale üle jõu.

Vatla koolilaste vanemad, eesotsas kooli hoolekogu esimees Koidu Kütt, esitasid Hanila vallavolikogule vaide kooli sulgemise otsuse kohta.

Lapsevanemad leidsid, et valla arengukava on vastukäiv ja mitmeti mõistetav. Seal on ka kirjas, et vald peab olema lapsesõbralik. Samuti leidsid esitajad, et sulgemist ei ole põhjendatud läbipaistvalt ja arusaadavalt.

Hanila vallavanem Arno Peksar ütles eile volikogul, et naaberkoolid Virtsu, Lihula ja Varbla käisid möödunud nädalal Vatlas oma koole tutvustamas. „Täna on Vatla kool üheskoos Varbla kooli uudistamas, selle tõttu pole ka direktorit volikogu istungil,” lausus Peksar.

Varblat peetaksegi Vatla lastele parimaks kooliks, sest Varblaga on hea bussiühendus ning laste koolipäevad pole nii pikad, kui Virtsu või Lihulaga võrrelda, selgitas vallavanem Peksar.

„Aga eks iga lapsevanem otsusta ise, kuhu ta oma lapse õppima paneb,” nentis Leiumaa.