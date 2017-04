Vaimulikud said Haapsalu linnavalitsuselt ammu vastuse (1)

Lääne Elu

Grupp Haapsalu vaimulikke pöördus eile taas Haapsalu linnavalitsuse poole, kuna väidetavalt pole nende 6. märtsi pöördumine siiamaani vastust saanud.

Linnavalitsuse poole pöördusid vaimulikud Urmas Rahuvarm, Jüri Ilves, Eenok Palm, Viktor Romanov, Valdo Nõlvak ja Rein Käsk.

Siiski on vaimulikele 3. aprillil avalikult vastatud, kirja leiab linnavalitsuse kirjade registrist:

Lugupeetud Eenok Palm, Urmas Rahuvarm, Viktor Romanov, Valdo Nõlvak, Jüri Ilves ja Rein Käsk

Täname Teid teavitamast, et Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festivali ei tohiks olla osa kultuuri väärtustava Haapsalu linna kuvandist.

Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival (HÕFF) on rahvusvaheline filmifestival, mille missiooniks on tutvustada Eesti ja lähiriikide kinopublikule erinevaid õudus-, fantaasia- ja kultusfilmide žanre ning maailmakino varamut läbi laiahaardelise ja kaasaegse filmivaliku. HÕFFi põhiprogrammis linastuvad maailma õudus- ja fantaasiafilmide kõige uuemad filmid, tuntud filmitegijate retrospektiivid ning unustatud filmiklassika.

HÕFF toimus Haapsalus esimest korda 2006. aastal ning toonaste linnajuhtide üheks eesmärgiks, miks HÕFFi ellukutsumist Haapsalus otsustati toetada, oli kuurortlinnale talvisel perioodil elu sisse puhumine. Huvi korraldada filmifestivali ning propageerida maailma tasemel kino, oli tollal üheks Haapsalu kultuurikeskuse arendusplaanidest ning festival on tänaseks kujunenud oluliseks noort, intelligentset filmipublikut ühendavaks kultuurisündmuseks Haapsalus. Festival on aastatega jõudsalt kasvanud ning suurendanud külastajate sh väliskülaliste hulka 3800 inimeseni. Festivali peakorraldajaks on professionaalidest koosnev Pimedate Ööde Filmifestivali meeskond, kelle missiooniks on maailma filmikultuuri tutvustamine Eesti vaatajatele ja seeläbi filmikultuuri populariseerimine Eestis, filmi- ja kinoprofessionaalide omavahelise suhtluse arendamine rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ning Eesti filmikultuuri tutvustamine välisriikides.

Läbi rahvusvahelise žanrifilmide austajatele suunatud turunduse elavdab HÕFF ka Haapsalu linna ja Läänemaa kultuuriturismi hooajavälisel perioodil ning jätkuvalt toob Eesti nime koos Haapsalu linnaga maailmas nähtavale. Aina enam on festivali kontekstis juttu filmitegemisest ning võimalikust lokatsioonide otsimisest Eestis, milleks Haapsalu on suurepärane koht iga filmižanri mõttes.

HÕFFi toetuse tõttu ei ole C. Kreegi nim Haapsalu Muusikakool ega ükski teine linna haridusasutus vajaminevatest rahalistest vahenditest ilma jäetud. Kõik kooli poolt laekunud rahalise toetuse taotlused, sh muusikainstrumentide soetuste vajadused, on leidnud linnavalitsuse poolt rahastuse. Koolil on olemas heatasemeline pillipark ning rahalised vahendid kontsertide korraldamiseks ning konkurssidel ja festivalidel osalemiseks. Kooli füüsilise keskkonna parandamiseks on 2017. aastal kavandatud linna eelarvesse ca 100 000 eurot ning 2018. ja 2019. aastal eelarvestrateegiasse 300 000 eurot.

Urmas Sukles

linnapea

Koostaja: Liina Põld

liina.pold@haapsalulv.ee 4725308