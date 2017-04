Olev Remsu: Helme võrdleb merd ja mäge (1)

Kui sa kirjanduses läbi ei löö, siis kiru meie aja kultuuri; kui sul juhtus pahandusi diplomaadina, siis viruta tervele riigile, osatab EKRE esimeest Mart Helmet Haapsalus elav kirjanik ja kolumnist Olev Remsu (pildil) Eesti Päevalehes.

Hiljuti väitis Mart Helme, et meie esimese iseseisvuse aegne kultuur oli parem kui praegune. Ei, ta ei öelnud: mulle meeldib üks ja teine ei meeldi. Parteijuhina teadis ta täpselt, kuidas maailma asjad käivad.

Helme teab hästi, et tänapäevane kultuur on paljude valijate silmis lihtsalt "purkisittumine"; mille tegemiseks kasutatakse alatult rahva raske tööga teenitud raha. Ning sellise kultuuri väheväärtuslikkusele tähelepanu juhtides saab parteijuht kummardajatelt kiita. Varem olid Helme arvates asjad palju paremad.

Remsu osutab, et täpselt sama tark oleks võrrelda mäge ja merd ning siis eksperdina teatada, et meri on parem kui mägi. Kuid seda seda sorti banaalsustega pääseb pildile, pildist eemal aga ei olda poliitik. Ning kuna osa valijaid on kultuuri vastu, Euroopa Liidu vastu, praeguse riigi vastu, õnnestub niisuguste mõtteavaldustega ehk perekond Helmed riigikokku sokutada.