Läänemaa aasta ema ei pea olema abielus

Lääne Elu

Läänemaa aasta ema valimisel abielus olemist või mitteolemist ei arvestata.

Lääne maavalitsuse pressiesindaja Liivi Ollino ütles, et abielustaatus pole küsimuseks olnud. Senised väljavalitud on olnud abielus.

"See ei ole kindlasti olnud see teema, millele on keskendutud," ütles Ollino. "Kuid kui kasutada Siiri Oviiri sõnu, siis selle aasta kandidaate hulgas "suvalises suhtes" naisi pole."

Ollino sõnul on alati esitatud väga head kandidaadid. "Võiks kõigile aunimetuse anda," ütles ta.

Tänavu on Läänemaa aasta ema aunimetusele esitatud kolm kandidaati.

Statuut näeb ette, et tiitel antakse emale, kes on kasvatanud üles tublid lapsed, on neile eeskujuks, väärtustab kodu ja peret ning on aktiivne ja tegus ka ühiskondlikult. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja Läänemaa elanik.

Läänemaa aasta ema valivasse komisjoni kuuluvad Kristel Jupits, Anneli Vaarpuu, Kersti Lõhmus, Kaasi Almers ja Mare Tereping.

Lääne maavalitsus annab aasta ema tiitlit välja neljandat korda. Aasta emaks on valitud Vivian Hallik, Ingrid Danilov ja Silvi Tarang.

Kuna maavalitsused likvideeritakse, on see viimane kord, kui konkurssi korraldab Lääne maavalitsus. Läänemaa aasta ema kuulutatakse välja järgmisel nädalal.