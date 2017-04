HÕFFil tuleb vestlusring Haapsalu maine üle

Lääne Elu

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival avatakse kultuurikeskuse ees nagu eelmiselgi aastal. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival korraldab avaliku arutelu selle üle, millist mõju on HÕFF avaldanud kuurortlinna Haapsalu kuvandile ja selle noorsoole.

Pealkirja „Kas HÕFF rikub Haapsalu mainet ja röövib elanikelt une?” kandva arutelu ajendiks on viie Haapsalu koguduse vaimuliku ühispöördumine, milles tehakse linnale ettepanek lõpetada festivali toetamine ja anda raha hoopis muusikakoolile.

„Oleme ühiselt seisukohal, et õudusi ja vägivalda kunstina esitavate filmide festival ei ole osa kultuuri väärtustava ja edendava kuurortlinna kuvandist. Soovime, et Haapsalu õigustaks jätkuvalt oma laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit ja laste ning noorte kehaline ja vaimne areng oleks jätkuvalt prioriteedid,” kirjutasid vaimulikud.

HÕFFi kunstilise juhi Maria Reinupi sõnul ei ole ürituse eemärk vastandada kirikut või religiooni kultuuriüritustele. „Küll aga soovime diskuteerida selle üle, millest moodustub kultuur ning festivali kuvand, kes on sellise festivali sihtrühm või mida tähendab üks festival linnale? Usun siiralt, et avatud arutelu on edasiviiv jõud,” ütles ta.

Arutelu, kuhu on oodatud kõik haapsalulased ja linna külalised, juhib telesaatejuht Urmas Vaino. Vestlusringist võtab osa ka Lääne Elu ajakirjanik Tarmo Õuemaa ja linnakodanik Aivo Paljasmaa.

Kõik on vestluskringi oodatud pühapäeval, 30. aprillil kell 14.30 Haapsalu kultuurikeskuse keldrisaali. Üritus kestab umbes tund aega.

12. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab aset 28.–30. aprillini.