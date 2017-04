Endrik Üksvärav juhatab Eesti-teemalisel festivalil Madalmaade kammerkoori

Foto: Collegium Musicale

Pühapäeval toimub Amsterdamis Amstelkerkis Madalmaade kammerkoori ja kammerkoori Collegium Musicale ühiskontsert. Kontserdil kõlab eesti heliloojate looming, mõlemat koori juhatab Lihulast pärit Endrik Üksvärav (fotol).

Eesti dirigentidest on varem Madalmaade kammerkoori (Nederlands Kamerkoor) ees seisnud Tõnu Kaljuste ja Risto Joost. Endrik Üksväravale on see esimene kord tunnustatud Hollandi tippkoori juhatada. Kontserdil tuleb ettekandele Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Erkki-Sven Tüüri, Pärt Uusbergi ja Evelin Seppari looming. Pianistina teeb kaasa Jaan Ots.

Kontsert kuulub Hollandi Eesti Maja korraldatud „Kõlavöö“ programmi. Eesti laulu- ja tantsupeokultuuri tutvustav festival „Kõlavöö“ toimub 29.–30. aprillil Amsterdamis. Laupäeval, 29. aprillil esinevad eestlaste koorid ja rahvatantsurühmad üle kogu Euroopa Amsterdamis Hofkerkis. Kokku on osalejaid ca 250. Laupäevase kontserdi eel ja vaheajal saab tutvuda Eestit tutvustavate väljapanekutega helis, pildis ja maitses.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav ja abidirigent Miina Pärn. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Tõnu Kõkrvits jt). Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Koori eesmärk on pakkuda kõrgetasemelisi muusikaelamusi nii Eestis kui ka väljaspool.