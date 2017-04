Vahepeal kängunud Haapsalu maraton on taas sirgumas

Urmas Lauri

Haapsalu maraton on jooksjate arvu poolest esimeste kordadega võrreldes küll poole võrra pisemaks muutunud, kuid tänavune maraton üllatab nii uue aja kui ka uue rajaga. Ka jooksjaid on tänavu mullusega võrreldes rajal rohkem.

„105 jooksjat on hetkel kirjas, loodan, et võitluspäeval on rajale asujaid 130 kanti kõigi distantside peale kokku,“ ütles maratoni peakorraldaja Ivar Tupp. „Umbes 40 jooksjat on minemas maratonile.“

Sel kevadel neljandat korda toimuv Haapsalu maraton liigub oma varasemalt toimumisajalt paari nädala jagu varasemaks, 29. aprillile.

Kui 10 km ja 21,1 km pikkused distantsid jäävad nii jooksjate kui kepikõndijate jaoks võrreldes eelmise maratoniga samaks, siis maratoni rada on taas ümber mängitud. „Loodetavasti nüüd lõplikult,“ ütles Tupp.

Toimumisaja muudatuse peapõhjuseks on korraldaja sõnul senini Haapsalu maratoniga samal nädalavahetusel toimunud lõunanaabrite maratonijooksu tippsündmus – Riia maraton, mis neelas ära enamiku Eesti maratoonaritest.

Ivar Tupp osales esimesel Haapsalu maratonil ja lõpetas toona 51. kohal ajaga 4:36:23. Esimesel Haapsalu maratonil oli 2014. aastal 85 jooksjat, aasta hiljem läks rajale 86 võistlejat, kuid siis toimus järsk langus 24 jooksjani ning alles tänavu võib eeldada mõningast osalejate arvu kasvu.

Eestis on Ivar Tupi sõnul praegu maratonibuum. „Kui Haapsalu maraton esimest korda toimus, polnud maratone veel nii palju, kui neid praegu korraldatakse,“ selgitas Tupp. „On toimunud maratonituru tihenemine, selle tõttu ei jätku kõikidele jooksjaid.“

„Uue toimumisaja lähim jooks on kaks päeva hiljem toimuv Eesti ilmselt legendaarseim jooks ümber Viljandi järve, kuid korraldajana loodan, et see mõjutab Haapsalu maratoni osalejaskonda vähem kui suuremad tõmbekeskused Riia ja Viimsi,“ arutles maratoni peakorraldaja.

Jooksu võib oluliselt mõjutada laupäevane ilm. „Ehk ta tuleb 10 kraadi kanti, kohati näitrab päikest, kuid vihmasabinat tuleb vahele,“ arutles Tupp ja lisas, et tegelikult on selline ilm maratoonarile suurepärane.

Ivar Tupp peab Haapsalu maratoni magnetiks starti ja finišit raudteejaama perroonil. Sealt on ka pealtvaatajail hea ülevaade toimuvast. „Kõige rohkem näeb raudteejaama juurest,“ kinnitas peakorraldaja.

Maratoni start on raudteejaama peroonil laupäeva keskpäeval, kaks tundi hiljem alustavad poolmaratoni jooksjad ning kell kolm pärastlõunal antakse 10 kilomeetri start.

„Kella kolme-nelja vahel on linnavahel, sanatoorium Laine piirkonnas, jooksjaid kõige tihedamalt, sest seal võib kohata kõigi kolme distantsi läbijaid,“ andis Ivar Tupp pealtvaatajaile nõu.

Marsruudid

Maratonil osalejad alustavad tänavu oma jooksu Haapsalu raudteejaamast piki raudteetammi suunaga Tallinna poole, jooksevad 10,5km peaaegu Taebla külje alla ja siis sama teed pidi tagasi raudteejaama juurde – nii saab täis esimene 21km. Sinna otsa tuleb joosta juba eelmisest aastast tuttav 21km ring, mis kulgeb mööda raudteetammi Rohukülla, sealt Pullapää ja Haapsalu mereäärsete teede-tänavate kaudu tagasi raudteejaama ette, kus täitub 42km. Ning siis jääb veel joosta uhke kaar ning lõpetada maraton Haapsalu raudteejaama perroonil.

Poolmaratoni jooksjad ja kepikõndijad stardivad raudteejaama juurest suunaga Rohuküla poole, läbivad eelpool kirjeldatud 21km pikkuse ringi ning lõpetavad samuti perroonil. 10km jooksjad ja kepikõndijad teevad sama ringi lühendatud versiooni, läbides 21km pikkuse ringi esimesed 2km ja viimased 8km ning ka selle jooksu finišijoon on raudteejaama perroonil.

Haapsalu maratoni võitjad

2014 (85 osalejat)

Kalev Õisnurm 2:46:43

Anna-Leena Korhonen 3:44:35

2015 (86 osalejat)

Rain Seepõld 2:51:53,7

Merlyn Lükk 3:10:21,0

2016 (24 osalejat)