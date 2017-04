Spordimehed tahavad suruda uue kooli vanasse kohta (2)

Lemmi Kann

Haapsalu linnavalitsus tutvustab kooli-ja spordirahvale ning linnavolinikele uue põhikooli kolme võimalikku asukohta, millest kõige rohkem vastuhääli on saanud Lihula maantee äärne krunt.

Kui seni on Haapsalu põhikooli uue hoone asukoha puhul räägitud kahest variandist, siis eelmisel nädalal lisandus veel üks. Võimalikud kandidaadid on: kool tuleb Nikolai kooli asemele, ujula kõrval olevate spordiplatside asemele või kunstmuruga jalgpalliväljakute kohale.

„Igal variandil on oma pooldajad ja vastased, oma head küljed ja halvad küljed. Oleme sportlaste ja linnavolinikega seda teemat juba pikalt arutanud ja nüüd oleme valmis ettepanekutega valmis tulema ka laiema publiku ette,“ ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Eelmisel nädalal hakati valikuvariante tutvustama linnavolikogu komisjonidele, täna hommikul jõudis järg haridus- ja kultuurikomisjonini. Kolmapäeval ollakse põhikooli, Nikolai kooli ja algkooli hoolekogu ees. Neljapäeval jõuatakse õpetajateni ja reedel tehakse ülevaade linnavolinikele.

Sukles eeldab, et otsus tehakse kahe nädala jooksul ära. „Esimese otsuse võtab vastu linnavalitsus ja volikogu peab selle ka kinnitama,“ ütles ta. Otsus sünnib tema sõnul kohtumistelt saadud info põhjal. Suklese kinnitusel tal endal praegu ühtegi eelistust pole. „Ei tohi olla.“

Arutelud on linnapea sõnul olnud väga kirglikud, sest kõigil kolmel asukohal on oma suured plussid ja ka sama suured miinused. „Ideaalset varianti ei ole meil kahjuks lauale panna. Püüame säilitada kainet meelt, aga loomulikult iga osapool kaitseb oma positsioone,“ nentis Sukles.

Kirglikud vaidlused

„Üle pika aja on meil teema, mida arutatakse väga kirglikult, kõik osapooled on ümber laual – sportlased, kool, linn,“ rääkis aselinnapea Liina Põld.

Põhikool tahaks, et uus koolimaja kerkiks Nikolai kooli kohale, kuigi on üks miinus – lapsed peaksid spordihoonesse kehalise kasvatuse tundi minekuks välisriided selga panema. „Seepärast tuligi mängu kolmas variant Mulla tänava ääres, kus praegu on jalgpalliväljakud – siis saaks kaks maja omavahel ühendada,“ selgitas Põld.

Ühendus galerii näol oleks olemas ka siis, kui kool tuleks Lihula maantee äärde. Kuigi see variant oli mõnda aega linnavalitsuse soosingus, on see nüüdseks saanud väga palju kriitikat.

Haapsalu spordibaaside juhi Tarmo Tuisu hinnangul oleks kõige mõistlikum ehitada uus koolimaja Nikolai kooli asemele, kõige halvem on sportlaste jaoks Lihula maantee äärne variant. „Korvpalli- ja võrkpalliväljak tehtaks siis Nikolai kooli krundile ja tennisväljakud kaoks,“ seletas Tuisk.

Kolmanda variandi headuse või mitteheaduse üle on Tuisu sõnul kõige õigem hinnangut andma aga Haapsalu Jalgpalliklubi, keda see otseselt puudutab.

Mõte ehitada põhikooli hoone jalgpalliväljaku asemele jõudis Haapsalu Jalgpalliklubini eelmisel reedel. Klubi treener Aavo Tomingas ütles, et esialgu tundus mõttel jumet olevat. „Meie praegune harjutusväljak on amortiseerunud – pinnas on nii kõva, et külalisvõistkonnad ei taha meile enam mängima tulla. Kindlasti oleks väljakule vaja uut katet,“ selgitas Tomingas.

Asemele pakuti varianti, et raudtee ülesõidu juurde, kus praegu laiub tühermaa, ehitatakse uus jalgpalliplats. Idee muutus kohe tunduvalt kahvatumaks, kui selgus, et täismõõtmetes jalgpalliväljak sinna ei mahuks. „See oleks poolik lahendus,“ nentis Tomingas, lisades et mõte on veel nii värske, et vajab korralikult kaalumist enne, kui mingi otsus teha. Kõige parem lahendus oleks jalgpallurite jaoks muidugi see, kui praegune väljak korda tehtaks.

Haapsalu linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, spordimees Heikki Sool Mulla tänava krunti heaks variandiks ei pea, kõige kehvem on tema meelest aga Lihula maantee äärne variant. „Me ei saa lõhkuda toimivat spordikompleksi ja ehitada jooksuraja kõrvale koolihoone, mis välistab Haapsalu staadioni edasise laiendamise, mis lubaks siin edaspidi suurvõistlusi korraldada,“ ütles Sool.

Nikolai kooli krundi poolt räägib tema sõnul ka fakt, et see on tunduvalt suurem kui Lihula maantee krunt – 4500 ruutmeetrit 3100 ruutmeetri vastu. „Ruumi ja arhitektuurilisi võimalusi koolimaja projekteerimiseks on seal palju rohkem.“

Linnavolinik Sulev Saareväli leidis, et palju ideid on alati edasiviiv jõud. „Oleks ju päris halb, kui oleks üks variant, millest kramplikult kinni hoitakse,“ märkis Saareväli, kes on kindel, et tegemist ei saa kindlasti olema kellegi poolt läbi surutud otsusega. „Hingame rahulikult läbi nina ja teeme parima otsuse,“ ütles Saareväli, olles ühte meelt spordiinimestega selles, et olemasolevat spordikompleksi lõhkuda ei tohi. „See ei ole lihtsalt mõistlik. Ma arvan, et võin öelda, et variant, kus koolimaja tuleks spordiväljakute asemele, on tänaseks laualt maas.“

Kõige loogilisem on kõige odavam

„Põhikooli ehitame ikkagi üks kord ja see otsus tuleb põhjalikult läbi kaaluda,“ rõhutas aselinnapea Peeter Vikman. Muude argumentide kõrval tuleb tema sõnul otsa vaadata ka kuludele, mis ühe, teise või kolmanda variandiga kaasnevad.

Kõige kulukamaks kujuneks tema sõnul Mulla tänava äärne variant. „Tuleb ehitada uus jalgpallistaadion. Kuna see on alles tööversioon ja täpseid kalkulatsioone pole, siis ma pakun, et see läheks maksma umbes pool miljonit eurot, pluss pikk ja tülikas detailplaneering,“ selgitas Vikman.

Kulukuselt järgmine on uus koolimaja Lihula maantee ääres. „Spordiplatsid tuleb siis uuesti ehitada sellele alale, kus praegu on Nikolai kool, ümber tõsta tuleb siis ka parkimine,“ rääkis Vikman.

Kõige väiksemad on kulud siis, kui uus koolimaja kerkib Nikolai kooli asemele.