Lihula Teataja: ilusalong Merkül sai seitsme aastaseks

Toimetanud Urmas Lauri

Lihulas vaikses Aia tänavas on end sisse seadnud Ilusalong Merkül. 14. veebruaril tähistati oma seitsmendat teguvusaastat. "Salongi perenaised on Külli Rammul ja Berit Lüll. Nad on maniküürijad ja pediküürijad. Tegelevad ka parafiinihoolduse, ripsmete, kulmude värvimisega ja loovad oma klientidele mõnusa tunde ilu andmisel," , kirjutas Valli Ost Lihula Teatajas.

"Kohe kodune tunne on tuppa astuda, istuda juuksuritooli ja lasta end ilusamaks kujundada meistri käe all," kirjutas Ost.

