Lihula JK võitis Rummu Dünamot ja tõusis liiga liidriks (1)

Jaanus Getreu



Lihula JK. Fptp: Liset Kuusik

Sellel nädalavahetusel peeti neljas mängudevoor Eesti jalgpalli meistrivõistluste III liiga läänetsoonis. Lihula JK võitis Rummu Dünamot ja tõusis liiga liidriks.

Käesolevat hooaega hiilgavalt alustanud Lihula Jalgpalliklubi meeskond jätkas edukat hooaega võimsa mänguga Paldiskis. Selle aasta neljandas liigamängus olid lõunaläänlased üle Rummu Dünamost tulemusega 6:0.

Mängu kiirelt 2:0 juhtima läinud Lihula Jalgpalliklubi muutus mängu keskel korraks hooletuks ja peagi oli tablool viik. Kuid siis taastati endine mängurütm ja võimsa teise poolajaga saavutati suurepärane võit.

Lihula JK väravad lõid vennad Romel Puda ja Reno Mark, mõlemad kaks ja Uku Ehasalu ning Sander Kruus kumbki ühe.

“Usun, et mänguseis on õiglane,” nentis mängiv treener Argo Mõtt. “Vahepeal kadus kontroll, kuid teisel poolajal panime paremuse maksma. Olime täna vastastest selgelt üle”.

Selle mängu võiduga tõusis Lihula Jalgpalliklubi ühtlasi ka III liiga läänetsooni liidriks. Nelja mänguga on saadud kolm võitu ja üks viik, mis kokku annab liidritele 10 punkti.

Siiski on tabelitipp väga tihe. Ühe punktiga jäävad Lihula jalgpalluritest maha Pärnu JK Poseidon, Tallinna FC Castovanni Eagles ja Kärdla Linnameeskond. Lihula Jalgpalliklubi on neljas mängus löönud kümme väravat. Eraldi tuleks esile tuua aga Lihula meeste kaitsemängu. Neljas kohtumises on endale lüüa lastud ainult kolm väravat. Ka selle näitajaga ollakse tabelitipus.

Samas liigas mängiv teine meie maakonna võistkond, Läänemaa JK Haapsalu kaotas neljandas voorus võõrsil Tallinna FC Castovanni Eagles nimelisele võistkonnale tulemusega 0:5.

Keskmise vanuse, (20,1 aastat) poolest liiga kõige noorem võistkond paikneb liigatabelis peale neljandat vooru kolme punktiga 12 meeskonna hulgas üheksandal kohal. Läänemaa JK-l on aga üks mäng vähem peetud. Läänemaa JK Haapsalu on kolme mänguga löönud viis ja endale lasknud lüüa kümme väravat.

Viiendas voorus saab Lihula Jalgpalliklubi oma esimese kohtumise sellel hooajal pidada kodusel Lihula staadionil. Vastaseks Kärdla Linnameeskond. Läänemaa JK Haapsalu sama vooru mäng on aga edasi lükatud juunikuusse.