Hanila volikogu arutab taas kooli sulgemist (2)

BNS

Hanila volikogu on Vatla kooli sulgemist juba kahel korral arutanud. Viimati jäi peale otsus kool sulgeda. Foto: Urmas Lauri

Tulevasel Pärnumaal Hanilas hakkab vallavolikogu taas arutama Vatla kooli sulgemist, mis on kolmapäeval toimuva istungi päevakorra esimene punkt, kirjutab Pärnu Postimees.

Hanila volikogu esimees Mardo Leiumaa lubas teemat kommenteerida pärast istungit, kuid märkis, et lastevanemate avaldusel on vähemalt seitse allkirja. Hanila volikogu otsustas Vatla kooli sulgeda sügisest, sest õpilaste arv on jäänud alla 12 ja märtsis sellekohane otsus tehtigi. Sulgemise poolt hääletas kuus ja vastu oli viis rahvaesindajat.

Lapsevanemad on teinud ettepaneku, et Vatla koolist võiks saada Virtsu kooli filiaal või kool tuleks jätta alles, kuni haldusreformi ühinemisprotsess kestab. Hanila vallas on kolm kooli: Vatla kuueklassiline, Virtsu üheksaklassiline ja Kõmsi lasteaedalgkool. Lääne maakonna Hanila ja Lihula vald ühinevad Varbla ja Koonga vallaga ning moodustub Lääneranna vald Pärnu maakonna koosseisus.