Galerii: Ämaris maandusid USA hävitajad F-35

Toimetanud Urmas Lauri

Täna kell üks maandusid Ämari lennubaasis kaks Ameerika Ühendriikide viienda põlvkonna hävituslennukit F-35A Lightning ning neid saatev tankurlennuk Boeing KC-135 Stratotanker.

"Viienda põlvkonna ehk kõige kaasaegsemate hävitajate visiit Eestisse on selge märk meie riikide vahelisest erilisest liitlassuhtest ja Ameerika Ühendriikide jõulisest kohalolekust Euroopas," ütles kaitseminister Margus Tsahkna. "Me jagame samu väärtusi ja oleme koos valmis kaitsma NATO liitlasriikide territooriumi igasuguse võimaliku agressiooni eest. Ameerika Ühendriikide kõige uuemate lahinglennukite kasutamine Euroopas tagab kõigi NATO liikmesriikide suveräänsust." Kaitseminister Tsahkna sõnul on kõige kõrgtehnoloogilisemate hävitajate maandumine Ämari lennubaasis suur tunnustus Eesti õhuväele.

F-35A tüüpi hävituslennukid saabusid Eestisse Ühendkuningriigis asuvast USA Lakenheath´i lennubaasist, alaliselt paiknevad Ameerika Ühendriikide 34. ja 466. eskadrilli kuuluvad hävitajad USA Utahi osariigis. Hävitajaid saatnud tankurlennuk KC-135 kuulub Ühendkuningriigi kuningliku õhuväe koosseisu.

"Ühendriigid näitasid täna, et nende uus viienda põlvkonna hävitaja on valmis alliansi taevast kaitsma," ütles Eesti õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien. Tarieni sõnul lisab USA viienda põlvkonna hävitajate saabumisele Eestisse lisaväärtust tõsiasi, et varasemalt pole F-35 tüüpi lennukid väljaspool USA õhuväe baasi maandunud. "See näitab nii kahe riigi kaitsealase koostöö tugevust kui ka meie Ämari lennubaasi taset," ütles Tarien.

Euroopasse saabusid F-35 tüüpi hävituslennukid aprilli keskpaigas, et osaleda erinevatel õppustel koos Euroopa NATO liitlastega.

Lennuk F-35 saab täita nii hävitus- ja luurelennuki kui taktikalise pommitaja ülesandeid. F-35 suudab lennata kiirusega enam kui 1900 km/h, lennuki põhirelvastusse kuulub GAU-22/A tüüpi 25mm-kaliibriga neljaraudne Gatling-tüüpi automaatkahur ning kaks õhk-õhk ja kaks õhk-maa tüüpi raketti. Täiendavalt saab tiiva alla kinnitada veel kaks raketti või pommi.

Hävituslennuki F-35A esmalend toimus15. detsembril 2006.

Fotod: Ardi Hallismaa