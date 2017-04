Portaal: Haapsalu võidutses ja Pärnu hävis turismimessil Peterburis täielikult (6)

Haapsalu linnapea Urmas Sukles Peterburis toimunud turismimessil. Foto: Tõnu Parbus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Haapsalu linna eestvedamisel Peterburis toimunud turismimessilt veebruaris jäi Pärnule täieliku autsaideri tiitel, Haapsalu linnapea Urmas Sukles aga „müüs Haapsalut ja nende suveüritusi nii, mis kolises“, kirjutab Pärnumaa portaal Just See.

Pärnumaa portaalis Just See kirjutab vabakutseline ajakirjanik Anti Dühring, et Pärnu peab suviseid turiste paksu ja täissöönud kassina loomulikuks sissetulekuallikaks, märkamata samas, et külje all askeldab usinalt Haapsalu, kes kõhnema ja aktiivsema tegelasena võib paksu eneseimetleja varsti vaat-et nälgagi jätta. Just sellist sõnumit vahendasid üksteisest sõltumatult Eesti Kontserdi müügijuht Indrek Poolak ning Pärnu linnavolinik ja volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Lebedev (Reformierakond).

Mehed tõid oma väidete kinnituseks näite tänavu veebruaris Venemaal Sankt-Peterburis toimunud ürituselt „Lääne-Eesti linnade kultuuriprogrammide tutvustamine,” kus Haapsalu ja Kuressaare kõrval oleks pidanud Venemaa turismifirmadele ennast tutvustama ka Pärnu ning Pärnu turismiettevõtted.

Pärnu linnavolinik läks augutäiteks

„Pärnu oli küll minu ja Tervis ravispaahotelli Venemaa turgude müügijuhi Valeria Mjassojedova näol esindatud, kuid vähemalt Pärnu-poolne esindatus oli kaugel sellest, mis see tegelikult oleks pidanud olema,” rääkis oma sõnade järgi Peterburi messile juhuslikuks augutäiteks saadetud Lebedev nördinult.

Linnavolinik kirjeldaski Peterburis toimunud ettevõtmist suure hansaturuna, kus põhiliseks tegijaks oli Haapsalu linn, mis oli esindatud linnapea Urmas Suklese isikus.

„Peterburi südames asuvas hotellis Ambassador olid väljapanekutega esindatud Haapsalu turismiettevõtted, Kuressaare turismiettevõtted, Go Bus ja Eesti Kontsert. Kõik müüsid oma suveüritusi. /…/ Sukles sai seal kohapeal seitse lepingut veebiväljaannetega, andis Peterburi telekanalile intervjuu. Ta müüs Haapsalut ja nende suveüritusi nii, mis kolises. Pärnu loomulikult ei müünud,” rääkis Lebedev.

Haapsalu ja Kuressaare müüsid kolinal

Lebedevi räägitut kinnitas Poolak, kes Eesti Kontserdi esindajana viibis suures osas Haapsalu linnapea Urmas Suklese eestvedamisel toimunud üritusel teistkordselt. Poolak rääkis, et Sukles tegeles Peterburis aktiivselt Haapsalu ja Haapsalu turismiettevõtete ning suveürituste müügiga Venemaalt pärit turistidele.

„Minu teadmisel koostasid kolm Peterburi turismibürood veebruaris aset leidnud tutvustuskampaania tulemusena turismipaketid Haapsalus sellel suvel toimuvatele üritustele. Aga see on vaid ühe aasta tulemus,” viitas Poolak tulevikule.

