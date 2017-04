Ootame õppima!

Laagrikasvataja baaskoolitus. Vajalikud oskused neile, kes soovivad töötada kasvatajana laste- ja noortelaagrites. Võimalik sooritada kutseeksam.

5.–6. mail ja 12.–14. mail. Algus kell 10.15.

20. mail kutseeksam.

Koolitaja on Krista Dreger. Maksumus 88 eurot. Esmaabikoolituse tunnistuse omanikele 68 eurot.

Töötuba „Vaakumis ja madaltemperatuuril köögiviljade ja liha valmistamine”.

10. mail kell 17.30. Koolitaja Tiina Sootalu.

Maksumus 30 eurot.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus töökeskkonnavolinikele ja nõukogu liikmetele.

15., 16. ja 19. mail algusega kell 9. Koolitaja on Urmas Käär.

Kolm õppepäeva maksab 105 eurot, ühe õppepäeva hind on 40 eurot.

Info ja registreerimine tel 666 1745 või koolitused@hkhk.edu.ee.

Haapsalu kutsehariduskeskus