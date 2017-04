Lilled, mis sobivad kõikjale

Malle-Liisa Raigla

Leili Piir kasvatab Noarootsis kasvuhoonetes suvelilli. Foto: Arvo Tarmula

Kevadised ilmad on tekitanud aiaomanikel soovi näpud mullaseks teha või pannud mõtteid mõlgutama, kuidas aeda, terrassi või rõdu lilledega kaunistada.

Selleks, et ise erilist vaeva nägemata ümbrust kaunistada, kasvatab Lilleparun OÜ Noarootsis kasvuhoonetes lilli. Praegu on neil kasvuhooned kasvavaid lilli paksult täis.

„Tavapärased surfiiniad on põhilised. Need on meie klientide lemmikud,” ütles ettevõtte perenaine ja lillekasvataja Leili Piir.

Surfiinia on üks ripp-petuunia sorte. See on tugevat kasvu, hea harunemise ja rippuva kujuga. Õied on surfiinial suured ja seda kasutatakse tihti just amplites.

Samuti on populaarsed lilled, mida Lilleparun kasvatab ja müüb, petuuniad, mis on samuti amplitaimed ja sarnased surfiiniatega, kuid ei ole nii rippuvad. Nad õitsevad pikalt, esimeste öökülmadeni. Õitsema hakkamise aeg oleneb seemne külvamise ajast.

Nende lillede puhul on tänavu Lilleparunis värvivalik laienenud. Leili Piiri sõnul kasvatab ta tänavu uutest värvikooslustest lilli, mis on muidu roosad, aga laimirohelise servaga või tumepunased ja triibuga.

„Mina näen ka neid esimest korda, kui õide puhkevad. Praegu olen ainult pildilt näinud,” ütles Piir.

Uutest taimedest on Lilleparunil kasvatamisel ka Argentina raudürt, mis õitseb samuti juulist öökülmadeni. Kuigi tegemist on mitmeaastase taimega, kasvatatakse seda Eestis üheaastasena.

See on kasvult hõre, püstiline ja hästi haruline. Taimele meeldib toitaineterikas ja vett läbilaskev muld, erilist hooldust ta aga ei vaja.

Piiri kasvatatavad ja müüdavad lilled sobivad tema enda sõnul igale poole – modernsetest aedadest rehielamuteni välja.

„Ei ole kohta, kus ma vaatan, et siia ei sobi,” ütles Piir.

Piiri sõnul sobivad nende lilled eelkõige juhul, kui ei taheta näppe mitte mullaseks teha, vaid saada valmis asi, mis tuleb vaid välja panna ja on sügiseni ilus.

Et taim aga sügiseni ilus püsiks, vajab see hooldust. Pärast selgitusi, kuidas taime hooldada, ongi lilleomanikud Piiri sõnul hoolsad olnud. Tavaliselt tuleb vaid lahustada väetist ja seda taimele anda.

Lillekasvatuse kõrval proovib Leili Piir tänavu ka bataati ehk magusat kartulit kasvatada.

„Peab vaatama, kas see on üldse nõus meie tingimustes kasvama,” ütles Piir.

Bataat on tohutu soojalembene taim, mis võib juba vaid kümne soojakraadi korral hukkuda. Seetõttu on Piir need kasvama pannud kasvuhoones ahjusuu juurde.

Samuti proovib ta kasvatada melonfüüsalit.

„Jälle ei tea, mis tast lõpuks välja tuleb – ootame, vaatame, kasvatame,” ütles Piir.

Suvelilli on perekond Piir ette kasvatanud juba 2000ndate algusest, sest nende toonasesse Haapsalus asunud aiapoodi Aianduse ABC ei tahtnud keegi suvelilli müüki tuua.