Vatla lapsevanemad vaidlustavad kooli sulgemise otsuse

Tarmo Õuemaa

Vatla kool. Foto: Urmas Lauri

Vatla koolilaste vanemad esitasid eile Hanila vallavolikogule vaide kooli sulgemise otsuse kohta.

Hanila volikogu otsustas Vatla kooli tulevast sügisest sulgeda oma märtsikuu istungil 28. märtsil, sest kooli õpilaste arv oli jäänud alla 12. Hanila valla arengukavas on kirjas, et sellisel juhul kool suletakse, sest selle ülalpidamine käiks vallale üle jõu.

Vatla põhikooli hoolekogu esimees Koidu Kütt ütles kolmapäeval Lääne Elule, et esitab koos teiste lapsevanematega volikogule otsuse vaide. „Mul on umbes 15 lapsevanema allkirjad,” ütles ta.

„Otsustajad väidavad, et sulgemisotsuse aluseks on arengukava, kus on kirjas kriteerium 12 õpilast. Meie väidame, et arengukava on vastukäiv ja mitmetimõistetav. Seal on ka kirjas, et vald peab olema lapsesõbralik,” ütles Kütt.

Vaide esitajad leiavad ka, et sulgemist ei ole põhjendatud läbipaistvalt ja arusaadavalt. „Kui küsisin kooli ülalpidamiskulu analüüsi ja täpseid arvutusi, siis saadeti lihtsalt töötlemata terve pakett raamatupidamisandmetega. Loogiline oleks ju, et valla finantsjuht oleks need enne läbi arvutanud,” lisas Kütt.

Kütt esitas esimese vaide Vatla kooli hoolekogu nimel esmaspäeval, kuid see ei vastanud nõuetele. „Hoolekogu ei saa vaiet esitada, sest ei ole asjasse puutuv isik,” ütles Hanila vallavanem Arno Peksar. „Vaide saab esitada lapsevanem ja seda me ka esitajale teatasime.”

„Kui tuleb nõuetekohane vaie, arutab volikogu seda oma aprillikuu istungil. Aga ma ei usu, et volikogu oma otsust muudaks, sest vaides on väga otsitud põhjendused,” ütles Peksar.

„Tegelikult läks sulgemine volikogus läbi ju väga napilt, häältega 6:5. Oleme pakkunud, et Vatla kool võiks saada Virtsu filiaaliks. Kui vald seda ei soovi, võiks kooli kas või nii kaua lahti hoida, kuni naabritega ühineme. Võib-olla tahab Lihula kool Vatlat oma filiaaliks,” sõnas Kütt.