Politsei toimetas omanikule tagasi 14 aasta eest varastatud jalgratta

Lääne Elu

Saaremaa politseinikud toimetasid omanikule tagasi jalgratta, mis varastati 14 aasta eest.

Saaremaal Lääne-Saare vallas Mändjala külas teatati politseile, et ühe kuuseheki juures seisab juba juba nädal aega jalgratas, lähemal uurimisel selgus, et tegu oli 14 aastat tagasi varastatud sõiduriistaga, teatas BNSile Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi sõnul märkas politsei leitud rattaraami küljes esmalt kleebist, mis viitas kauplusele, kust ratas soetati. Poele leiust teada andes jõuti inimeseni, kes ratta 2003. aastal ostis. Omaniku sõnul varastati ratas temalt juba samal aastal. Toona rattaomanik vargusest politseile ei teatanud ja seda suurem oli tema üllatus nüüd, kui 14 aastat hiljem ratas tagasi temani jõudis.

Juhandi tunnustas rattapoodi, kes kõik oma rattad vastava kleebisega varustab. "See annab politseile võimaluse kadunud või varastatud ja seejärel leitud rataste omanikeni jõuda ja need tagastada. Eriline heameel oli muidugi rattaomanikul, kes 14 aasta järel saab uuesti oma ratast kasutada," rääkis ta. "Samuti on hea meel, et meil on tähelepanelikke inimesi, kes märkavad enda ümber toimuvat ja ei pea paljuks politseile teada anda, kui hakkabki silma näiteks jalgratas, mida keegi otsida võiks."

Juhandi toonitas, et rattaomanikud saavad palju ka ise ära teha, et sõidurõõmu pikaks ajaks jätkuks. "Uute ja kallite rataste kõrval varastatakse ka lihtsamaid ja juba päevinäinud rattaid, seega tuleks igal juhul investeerida korralikku rattalukku ja seda kasutada ka siis, kui kas või korraks ratas nägemisulatusest välja jääb," ütles ta.