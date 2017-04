Peeter Simm HÕFFil linastuvast erakordsest sõjafilmist “Mine ja vaata”: thriller on selle kõrval kissell

Toimetanud Urmas Lauri

"Mine ja vaata". Foto: kaader filmist

HÕFFi programmi koostaja hinnangul saab vene režissööri Elem Klimovi filmi "Mine ja vaata“ pidada erakordseks ja kindlasti üheks parimaks sõjafilmiks, mis eales vändatud, vahendab Kinoveeb.

Kui film 1985. aasta jaanuaris ka Eesti kinodesse jõudis, oli see paljudele vastik ja ennenägematu, peletades oma intensiivsuseastmega nii mõnegi vaataja kinosaalist väljas. Loogiliselt võttes ei oleks film tohtinud perestroika ajastul ekraanidele jõudagi, sest selles ei olnud vähimatki jälge patriotismist, millega nõukogude sõjafilmid seni hiilanud olid. See ei olnud tõesti mingi järjekordne sõjafilm – see oli film, millest pidi ja peab ka täna rääkima.

Eesti kinolegend Peeter Simm soovitab: „Thriller on selle kõrval kissell. 2 tundi 22 minutit enamat kui õudust. Kõik algab teadagi mängust, homo sapiensi loomastumine päädib operetiga ja et olla realist, ära usu oma silmi. Pealkiri "Mine ja vaata“. „Idi i smotri“. Pakun ka „Tule ja näe“. Apokalüpsisest: „… ja kuulsin ma neljanda elaja häält, see kostis: „Tule ja näe“. Ja ma nägin ratsameest, kelle nimeks surm ja põrgu oli ta järel.“

Valgevenes põletati koos inimestega maha 628 küla. Kes tegid? Kunagi teadis igaüks: sakslased. Nüüd öeldakse: kõik! Nii omad kui naabrid. Loomastumine on meie kõrval. On geniaalseid filme Jumalast ja on geniaalseid filme… Jah, temast. Tule, näe ja otsusta ise. Tabletid kaasa.".

"Mine ja vaata“ linastub HÕFFi raames eriseansina: sellega pöörab festival tähelepanu klassikalistele teostele, mis lahkavad sügavamalt horror’i kui žanri tausta. Filmile eelneb ja järgneb ettekanne Eesti Ekspressi ajakirjanikult Andrei Hvostovilt, kes peab linateost üheks oma lemmikuks. "See on maailma parim sõjafilm, see on kõige õudsem film üldse, mida ma näinud olen, ja seepärast ei saa öelda, et see on minu lemmik. Lemmikud on armsad ja nunnud filmid, umbes nagu "Viimne reliikivia."," selgitas Hvostov oma sotsiaalmeediapostituses.

Seansil viibib ka linateose üks näitlejatest Jüri Lumiste, kes jagab publikuga oma kogemusi filmi tegemisest.