LÜGi abiturient Karl-Christoph Rebane eksperimenteeris publikuga

Riina Tobias

Fotod: Geerit Kikut

Läänemaa ühisgümnaasiumi abiturient Karl-Christoph Rebane korraldas eksperimendi: kutsus inimesed üritusele, mille sisu ta lähemalt ei selgitanud.

„Ma ei öelnud, mida ma pakun. Tahtsin näha, kui palju inimesi on nõus oma elust loovutama ühe tunni, teades vaid seda, et mina olen ürituse korraldanud,” rääkis Rebane kolmapäeva õhtul kooli aulas serveeritud üllatusest nimega „Cycles” („Tsüklid”), mida tuli vaatama poolesaja inimese ringis.

„Tahtsin näidata, mis mind surub kunsti tegema, kust mu kunsti juured pärinevad ning ka seda, et on veel paljugi minus, mida olen enda teada jätnud,” ütles Rebane. Ta selgitas, et on end ühisgümnaasiumi ajal kunstnikuna leidnud, loonud ja avastanud ning läbi kombanud paljusid kunstiga seotud alasid. Mõte teha just sellist tüüpi üritus tuli tal jaanuaris pärast Haapsalu linnagaleriis olnud performance'iga isikunäitusel. „Sain aru, et kunstnik ei tohi endale pause lubada,” ütles Rebane. „Olen peaaegu kolme kuu jagu õhtuid loovutanud selleks, et tuua teadmatule hulgale inimestele üheks tunniks silme ette visioon, arvamus, kuidas mina midagi näen.”

Kunstnik põimis publikule näidatavas performance'is filmi, moe, tantsu, muusika, laulu ja luule. Kõik 14 komplekti riideid üheksale modellile ja iseendale õmbles kunstnik kolme kuuga ise, ilma et oleks varem õmblusmasinat proovinud. „Olen kuue-seitsmeaastasest saati teinud moeillustratsioone ja -kavandeid ning ilmselt oli just praegu see õige aeg reaalselt esemete loomise jaoks,” ütles Rebane.

2017. aasta algas kunstnikule isikunäitusega. Eelmisel aastal andis Rebane välja oma piltidega illustreeritud luulekogu, samuti võitis ta üle-eestilisel mittekommertslike filmide festivalil eriauhinna parima eksperimentaalfilmi eest.