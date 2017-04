Koolide jalgpalliturniiri võitis Haapsalu linna algkool

Võidukas algkooli võistkond. Foto: erakogu

Lihulas toimusid Läänemaa koolispordi liidu 4.–6. klasside jalgpalli meistrivõistlused, ühtlasi tõmmati Läänemaa aasta esimese õueturniiriga joon alla ka selle õppeaasta jalgpallivõistlustele.

Õppeaastal 2016/2017 toimus Läänemaa koolidele kaheksa jalgpalliturniiri. Seda on rohkem kui ükskõik mis muul spordialal.

Jalgpalli said võistlusolukorras mängida kõik lapsed alates 1.–3. klasside õpilastest kuni 10.–12. klasside noorteni. Lisaks poiste erinevatele turniiridele selgitati võitjad ka 7.–9. klasside tütarlastele. Medaliteni jõudsid koguni kaheksa kooli spordilapsed.

Õppeaasta viimane turniir Lihula gümnaasiumi jalgpalliväljakutel oli 4.–6. klasside ajaloos kindlasti üks pingelisemaid. Turniiril peeti kakskümmend kohtumist. Neist tervelt viis lõppesid viigiga ja koguni kaheksa üheväravalise vahega.

Kirsiks tordil olid muidugi mõlema medalikohtumise penaltiseeriad.

Ühes alagrupis selgus lõplik järjestus alles peale viimast kohtumist. Seal olid kolm võistkonda ühe punkti sees, medalimängudele pääsejal oli lihtsalt väravate vahe parem.

Koolid näitasid kõik head jalgpalli. Põhjus on muidugi lihtne: kõikide koolide võistkondades mängivad kas rohkem või vähem jalgpallitreeningutel osalevad poisid.

Finaalis taas linnakoolid, Kullamaa esikolmikus

Esimeses alagrupis käis ülipingeline heitlus viimase mänguni. Sellel turniiril oli reglement karm. Poolfinaale ei peetud ja kes tahtis kindlustada koha finaalis, pidi alagrupis parim olema. Seda suutis Haapsalu põhikool, kes kõik oma vastased alistas. Siiski tuli linnakoolil esikoha saavutamiseks mängu panna kõik oskused.

Näiteks Taebla ja Lihula vastu saavutati võit alles mängu viimaste minutite väravast. Alagrupi teise koha pärast käis ülihuvitav lahing. Lõpuks olid Lihula gümnaasium ja Uuemõisa algkool võrdsete punktide peal. Lihula sai teise koha ja ühtlasi pääsu pronksimängule tänu paremale väravatevahele.

Teises alagrupis oli seis sama pinev. Kuuest mängust viis lõppesid üheväravalise vahega. Haapsalu linna algkool oli seal kolme võiduga parim. Kuid nii Noarootsi, Palivere kui ka Kullamaa näitasid kõik väga head mängu. Kõige pikema kõrre tõmbas lõpuks Kullamaa, kes suutis lähirivaalid alistada.

Üheksanda koha saavutas Martna põhikool. Ka see tilluke Läänemaa kool mängis hingestatult ja tublilt. "Me mängisime väga hästi, arvestades, kui väike kool me oleme," ütles väravavaht Söören Pent. Selline positiivne suhtumine iseloomustaski Martna kooli mängu.

Seitsmenda koha saavutas Palivere põhikool 3:0 võiduga Taebla gümnaasiumi üle. Viiendaks tuli Noarootsi, kes võitis 4:3 Uuemõisat.

Nii pronksmedalikohtumine kui ka finaal lõppesid seisuga 0:0. Kõik medalid jagati välja penaltiseerias.

Eelmise aasta võitja ja karikakaitsja Lihula gümnaasium vandus pronksimängu penaltites 1:3 alla Kullamaa keskkoolile. Kullamaa keskkool on mitmel koolide turniiril näidanud sel õppeaastal head mängu, nüüd tuli medalivõit.

Finaal oli linnakoolide siseasi. Võitja selgitasid ka siin penaltid. Siin oli Haapsalu linna algkool 4:3 parem ja alistas Haapsalu põhikooli.

I Haapsalu linna algkool: Sten Veski, Rico Kalda, Jan-Eerik Niit, Sander Soome, Trevor Uustalu, Märt Õiglas, Oliver Metsar Villakov, Tormi Mehide, Risto Trik. Õpetaja Aavo Tomingas.

II Haapsalu põhikool: Henri Suder, Robi Suder, Rasmus Laherand, Reio Laherand, Ralf Luks, Kasper Liik, Hendrik Karnau, Markus Anet, Henri Tsupsman, Uku Toomas Rand. Õpetaja Erkki Lass.

III Kullamaa keskkool: Kristjan Liivapalu, Janek Ling, Raul Reesar, Robin Reesar, Kevin Metsar, Maaris Naggo, Kaspar Kirsipuu, Timo Tsaban. Treener Toomas Sassian.

Õppeaasta parim on Haapsalu linna algkool.

Sel õppeaastal toimus meie koolidele kaheksa jalgpalliturniiri. Medalivõitjaid koole oli samuti kaheksa. Kõige rohkem medaleid võitis eelmise kolme aasta parim kool Lihula gümnaasium – seitse. Kuid edukam kool sellel õppeaastal oli kolme kuldmedaliga Haapsalu linna algkool.

I Haapsalu linna algkool: 3 kuldmedalit, 0 hõbemedalit, 0 pronksmedalit

II Lihula gümnaasium: 2 0 5

III Läänemaa ühisgümnaasium: 2 0 0

4. Haapsalu põhikool 1 2 2

5.–6. Risti põhikool 0 2 0

5.–6. Haapsalu kutsehariduskeskus 0 2 0

7. Taebla gümnaasium 0 1 0

8. Kullamaa keskkool 0 0 1

Jaanus Getreu