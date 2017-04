Juhtkiri: täiskasvanute gümnaasium ei tohi hajuda (1)

Lääne Elu

Koolivõrgu ümberkorraldamine toob Haapsalus kaasa kahe kooli kadumise. Nikolai ehk vene kooli sulgemisest on räägitud rohkem. Seda, et Haapsalu täiskasvanute gümnaasium iseseisva koolina jätkata ei saa, ei teadnud eile isegi kooli direktor Vladimir Padama.

Need koolid tuleb teistega ühendada, sest koolivõrgu korrastamine oli riigi tingimus põhikoolile uue maja ehitamiseks 5 miljoni euro andmisel. Selle eest täiskasvanute gümnaasiumi iseseisvus ära anda ei olegi ehk kõrge hind.

See ei too tõenäoliselt kaasa isegi mitte protestilainet, sest tavakoolist erinevalt ei ole selle kooli õpilased lapsed, kelle vanemad barrikaadile tõuseks. Täiskasvanute gümnaasiumi lõpetajail ei ole ehk sellist meie-tunnet, mis tekib üheteistkümnes ühes ja samas klassis veedetud aastaga. Pole oma majagi. Praegu tegutsetakse põhikooli õpilaskodus, enne seda oldi kutsehariduskeskuses.

Pealegi see kool ei kao. Kool ühendatakse kas Läänemaa ühisgümnaasiumi või Haapsalu kutsehariduskeskusega. Täiskasvanud õppijad peavad tulevikus hakkama kesk- või põhiharidust omandama teises kohas. Ilmselt on see ka kulude mõttes otstarbekas.

Ettevaatlikuks teeb vaid see, et täiskasvanuile keskharidust pakkuv kool on väga tähtis. Mõelge, kui paljudel tarkadel ja tublidel inimestel on jäänud oma võimed realiseerimata, sest nad on kooli oma nooruse rumaluses pooleli jätnud. Või jäi see pooleli mõnel omal ajal täiesti möödapääsmatul põhjusel, mis nüüd on juba kadunud.

Hea täiskasvanute gümnaasium ei paku mitte ainult head haridust, vaid pingutab, et inimesed selle üles leiaksid, ja motiveerib, et nad vajaliku hariduse kätte saaksid.

Iseseisvas Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumis õpib praegu umbes 80 inimest ja kool pingutab, et teha end nähtavaks. Loodetavasti on kutsekoolil või LÜGil motivatsiooni tulevikus sama moodi pingutada selles valdkonnas, mis jääb nende põhisuunast veidi kõrvale.