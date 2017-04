Galerii: raamatu ja roosi päev Nikolai koolis

Urmas Lauri

Täna peeti Haapsalu Nikolai koolis raamatu ja roosi päeva, millele andsid tooni Carmen ja pulgakommid Chupa Chups.

Nikolai koolis tähistati raamatu ja roosi päeva juba kuuendat korda. Alati on seda tehtud erinevalt, tänavu vürtsitasid päeva oma Hispaania-teemaliste etteastega kõik klassid.

Saalis toimunud minikortserdil oli päevajuhiks Carmeni rolli võtnud inglise keele õpetaja Natalia Mertsalova. Kuigi novelli "Carmen" kirjutas prantslane Prosper Mérimée, räägib see lugu hoopis Hispaaniast. Seega oli Mertsalova rollivalik igati õigustatud.

Iga klass lähenes Hispaania teemale isemoodi. Räägiti, lauldi ja tantsiti alates jalgpallist kuni Hispaania roogadeni välja.

"Jälle üks tõestus, kui vahvad lapsed ja kui toredad õpetajad meil on," võttis kooli direktor Aive Saadjärv etteasted kokku.

"Irina Ivanovna, suur-suur aitäh!" tunnustas direktor raamatu ja roosi päeva Nikolai koolis käivitanud kooliraamatukogu juhatajat Irina Kutuzovat. Direktor kinkis koolile venekeelse Leiutajateküla Lotte raamatu, mis räägib koeratüdruku reisist lõunamaale.

Laste esinemist olid uudistamas kooli sõprade esindajad nii naaberkoolist, lasteraamatukogust ja Kaitseliidust. Kohal oli ka Vene Föderatsiooni diplomaat Mihhail Sobolev, kes rääkis Nikolai kooli õpilastele õppimisvõimalustest Venemaa ülikoolides.

"Laulu oli täna vähe, aga muidu oli ju tore," oli Irina Kutuzova õpilaste esinemisega rahul.

Kutuzova ütles, et igal aastal tähistatakse nende koolis raamatu ja roosi päeva erineval moel. "Näidend, ball, raamatuillustratsioonid," loetles Kutuzova eri aastate teemasid. "Ühel aastal oli läbivaks teemaks [Läti helilooja] Raimonds Paulsi laul miljonist punasest roosist. Lõpptulemusena laulis kogu saal kaasa."

Kutuzova sõnul on 23. aprill eriline, sest maailmas on sel kuupäeval palju sündmusi. "Täna sattus tähistamine küll 21. kuupäevale," nentis Kutuzova. "Aga 23. aprillil on ju veteranide päev, seda tutvustame õpilastele. Seda, et Jüri [v.k Georgi] on sõjaväelaste kaistepühak, seda õpilased ju teavad."

Chupa Chups seondus raamatu ja roosi päevaga eelkõige selle tõttu, et päeva tähistamine sai alguse Hispaaniast ning pulgakomm Chupa Chups on meil üks tuntumaid Hispaania tootemärke. Kujundanud on kommi aga ei keegi muu, kui maailmakuulus Salvador Dalí.

Raamatu ja roosi päev

Raamatu ja roosi päev (ka rahvusvaheline raamatu ja autoriõiguste päev) on 23. aprillil tähistatav raamatupüha. Eri maades on sel erinev nimi ja tähendus.

Kataloonias on 23. aprill kui Püha Jüri päev olnud juba 1436. aastast ka "roosipäev", mil armsamad kinke vahetavad, sarnaselt tänapäeval levinud valentinipäevaga. Raamatu ja roosi päevaks muutus see 1920. aastatel. Eri andmeil kas 1923. või 1926. aastal vahetati Kataloonias sel päeval esmakordselt raamatuid. Teise versiooni kohaselt pärineb püha idee Barcelona raamatukaupmehelt, kes raamatumüügi tõstmiseks leiutas uue kombe: sel päeval kinkigu iga mees naisele roos ja naine mehele raamat.

15. novembril 1995 kuulutas UNESCO 23. aprilli rahvusvaheliseks raamatu ja autoriõiguste päevaks (World Book and Copyright Day või International Day of the Book, resolutsioon nr 3.18).

Tänapäeval toimuvad maailmas mitmel pool 23. aprillil raamatulaadad või muud kirjandusüritused. Hispaanias loetakse kahepäevasel lugemismaratonil ette Miguel de Cervantese raamat "Don Quijote" ning Alcalá de Henareses annab Hispaania kuningas üle Miguel de Cervantese auhinna. Suurbritannias ja Iirimaal tähistatakse raamatupäeva märtsi esimesel neljapäeval, et see ei langeks koolides lihavõttevaheajale. Rootsis on püha nimeks Världsbokdagen ("maailma raamatupäev"), 2000. ja 2011. aastal tõsteti see lihavõtete vältimiseks 13. aprillile.

Eestisse jõudis raamatu ja roosi päeva tava 1998. aastal.

Fotod: Urmas Lauri