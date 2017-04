Lions-klubi kinkis autistlikule koolipoisile süntesaatori

Urmas Lauri



Vene laat. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu Lions-klubi kinkis ühele neljandas klassis õppivale puudega koolipoisile süntesaatori.

„Me kogusime ühele autismi diagnoosiga lapsele süntesaatori ostmiseks raha,“ ütles klubi liige Leili Mutso. „Ta sai hea pilli, Yamaha.“

Neljandas klassis õppivale poisile meeldivad väga arvud, matemaatikas on ta järjega juba viiendas klassis. „Ja eriline huvi on poisil süntesaatorite vastu,“ ütles Mutso.

„Mina natuke seda ema teadsin,“ selgitas Mutso, kuidas abivajajani jõuti. „Ema rääkis, et poisil on suur huvi muusika vastu. Ema kasvatab autistlikku poissi üksi ning tal pole võimalusi lapsele kalli muusikariista ostmiseks. Nii tekkiski mõte, et klubi võiks siin toeks olla.“

Mutso sõnul käis ema koos pojaga klubi koosolekul pilli vastu võtmas. „Nii poiss kui ka ema olid väga tänulikud, loodavad, et sellest on poisile arenguks palju abi,“ nentis Mutso. „Üks pere lastest läks muusikakooli, loodan, et pillist on seega ka temale abi.“

Haapsalu lions'itel on juba mõtteid, keda järgmisena toetada. Plaani on peetud sellegi üle, kuidas vajaminev rahasumma kokku saada.

„Süntesaatori ostmiseks osalesime Vene laadal, tegime suupisteid ja müüsime neid,“ kirjeldas klubi sekretär Liivi Ollino, kuidas heategevusraha kokku saadi.

Raha kogumiseks on LC Haapsalu Valge Daam tavapäraselt kohal ka nostalgiapäevade laadal ja viimastel aastatel ka veinipäevadel, on käidud ka metsa istutamas. „Raha lisandub ka liikmemaksudest, niimoodi ta pisitasa koguneb,“ nentis Ollino.

Möödunud hooajal (2014-2015) korraldas klubi jõuluürituse suurperede lastele ning soetas eluliselt olulise köhamasina liitpuudega lapsele.

LC Haapsalu Valge Daam