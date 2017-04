Haapsalu vanalinnas tuli päevavalgele lõiguke linnamüüri (2)

Kaire Reiljan

Veetorustike uuendamise kaevetöödel Haapsalu vanalinnas paljastus Rüütli tänaval ka lõiguke Haapsalu keskaegsest linnamüürist.

Umbes meetripikkune lõik tuli päevavalgele Rüütli tänaval, Linda ja Rüütli tänava ristmiku lähedal.

Trassikaevamistel järelevalvet teinud arheoloog Anton Pärna sõnul on linnamüüri paljastumine selles kohas ootuspärane, sest ka varasemad kaevamised on näidanud, et keskaegne Haapsalu linnamüür kulges praeguse Rüütli tänava merepoolsel küljel. Paarkümmend aastat tagasi satuti trassitööde käigus ka Lina ja Rüütli tänava ristmikul oleva kunagise Saksa värava müüridele.

Siiski on Pärn seda meelt, et iga kord, kui linnamüür taas paljastub, annab see lisainfot müüri seisundist ja kas või sügavusest. „Haapsalu vanalinna arheoloogiline uurimine on nagu läbi lukuaugu vaatamine või pusle kokkupanek. Me teame, mida otsime ja ükskord peab see pilt ka kokku saama, aga me ei tea, kas pusle on 300 või 5000 tükiga. Teinekord võib pildi kokkusaamiseks minna mitu aastakümmet,” rääkis arheoloog.

Pärna sõnul on Haapsalu keskaegne linnamüür olnud 1,8–2 meetrit lai. „Kindlasti mitte üle 2,4 meetri,” kinnitas ta. Paljastunud lõigus on müür väga korralikult laotud.

Arheoloog lisas, et õnneks on senised Haapsalu vanalinna kaevamistööd linnamüüri säästnud ja trassid on paigaldatud ühele või teisele poole müüri, kuid kultuurikiht selle ümber on rohkete kaevamistega segi pööratud.

Lisaks linnamüürile satuti Jaani ja Suur-Mere tänavatel trassitööde käigus hoone müüridele. Pärna sõnul kinnitab see, et keskajaga võrreldes on tänavajoon muutunud.

Haapsalu linnamüüri ehitusajaks on ajaloolased pakkunud 1385.–1414. aastat. Linnamüür hävis Liivi sõjas 16. ja 17. sajandi vahetusel ning selle maapealseid riismeid on ilmselt kasutatud ehitusmaterjalina mitmete Haapsalu vanalinna majade ehitusel. Maa-alune säilinud müüri osa on maapinnast keskmiselt 30–40 cm sügavusel.

„Ma ei välistaks, et tulevikus saaks linnamüüri mingis lõigus eksponeerida või tänavasillutises müüri kulgemist markeerida,” ütles Pärn.

Fotod: Arvo Tarmula