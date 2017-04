Galerii: Haapsalu töömessil võis saada ka üle tuhande eurose palgaga töökoha (2)

Tarmo Õuemaa

Täna Haapsalu kultuurikeskuses peetaval töömessil pakkusid ettevõtjad nii alla keskmise jääva palgaga tööd kui ka sellist, mille eest teenib üle tuhande euro kuus kätte.

Töömessil jagunesid boksid laias laastus kaheks – ühed, mis pakuvad tööd ja teised, kes pakuvad abi töö leidmisel. Näiteks Katrin Nuuter ja Eveli Maripuu Noorte Tugila boksis otsivad noori, kes vajavad tuge oma elu järje peale aitamises. „Pakume tuge noortele, kes ei õpi või on koolist väljalangemisohus. Eriti loodame, et lapsevanemad, kelle lapsel on selliseid probleeme, meiega ühendust võtaks,” ütles Katrin Nuuter.

Teine sihtrühm on noored emad, kellel on kool pooleli jäänud.

Kes töömessile ei jõua, võib helistada Katrin Nuuterile telefonil 55685698 või Eveli Maripuule 53616497.

Roosta puhkeküla lootis messilt leida ettekandjaid, puhastusteenindajaid, kööki abitöölisi, ööadministraatoreid. Võib ka tööle proovida rannakohvikusse. „Suvi tuleb, Roosta jaoks tähendab see, väga palju inimesi,” ütles Kaidi Silver-Schöbe. Töötajate palgad algavad Roostas 500 eurost, millele tulevad juurde lisatasud, lubas ta. „Boonus on veel see, et saab tasuta mere ääres elada,” lisas ta.

Teine Roosta puhkeküla esindaja messiboksis Evi Lõpp leidis paar aastat tagasi just töömessil puhkekülas töö. „Olin tuttavalt üht-teist juba kuulnud ja tulingi messile Roostat otsima,” rääkis ta. „Jäin ja olen töökohaga ülirahul.” Omniva otsib töömessil autojuht-kirjakandjat, klienditeenindajat, Haapsalu kandekorraldajat. Haapsalu jaotuskeskuse juhataja Helgi Peek ütles, et palgad sõltuvad tööst ja raske täpselt öelda, sest on tunnitasu-põhised. Üle viiesaja euro kuus teenib aga kindlasti.

„Töötajaid on raske leida, eriti Lõuna-Läänemaale. Sinna otsime juba kolm aastat. Loomulikult ei ole meil mugavad tööajad, aga inimesed tahavad ju lehte varakult postkasti,” ütles ta.

Uuemõisa pruulikoja Kolk omanik Tiit Kolk otsib töömessilt müügiesindajat. „Tuleb kuum suvi ja inimesed joovad palju õlut,” ennustas ta. „Otsime müügimeest, kes meie õlle nendeni toimetab.”

Korralik müügimees teenib kuus üle tuhande euro kätte. Mittekorralikku tööle ei võetagi, ütles Tiit Kolk.

Müügipartner OÜ tegevjuht Triin Vellemäe lootis leida inimesi telemarketingi tööle. „Väga tubli inimene teenib meil kuus ka 1000 eurot bruto, aga selliseid on vähe. Keskmine on 600 euro kanti,” ütles ta. Müügipartneri üks kontoritest on Haapsalus, aga on ka kodus töötamise võimalus. „Meie eelis on paindlikkus. See töö sobib ka väikelapse emale, pensionieelikule või osalise töövõimega inimesele,” ütles ta.

Vellemäe sõnul on Müügipartner aastaid käinud nii Haapsalu kui ka teiste linnade töömessidel ja on nendega rahul. „Oleme reaalselt töötajaid saanud igalt messilt,” ütles ta.

Töömessil pakuti rohkem kui 200 töökohta.

Fotod Arvo Tarmula