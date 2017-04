Delfi: Karilaid õpetab, kuidas peaministrit intervjueerida

Lääne Elu

Keskerakondlane Jaanus Karilaid (fotol) noomib eilsele "Aktuaalsele kaamerale" viidates, et teleajakirjanikud peaksid intervjuudes arvesse võtma, et kohalik võim ja valitsusvõim on lahus, vahendab Delfi.

Jüri Ratase andis eile intervjuu "Aktuaalses kaameras", kus ta põikles kõrvale mitmetest erakonnapoliitikat puudutavatest küsimustest.

Karilaid ütles, et eelarve jäik tasakaal on poliitiline müüt ja paari erakonna poolt ülehinnatud instrument. "Paljud reformierakondlased võtavad küll eralaenu ja hoolitsevad maksumaksja abil oma isikliku heaolu eest, aga ühiskondliku heaolu loomiseks hakkab tööle silmakirjalik moraalne pidur," tõdes Karilaid. Ta leidis, et Reformierakonnal on tõenäoliselt keeruline mõista, et peenhäälestuse aeg on läbi.