Täna alanud liiklustalgutel on põhirõhk kiiruseületajatel

Kaire Reiljan

Politseinik kiirust mõõtmas. Foto arhiiv

Täna kell 6 algasid ööpäev kestvad liiklustalgud, mille käigus politsei pöörab tähelepanu peamiselt kiiruseületajatele.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivpiirivalvuri Tarmo Tomsoni sõnul mõõdavad politseipatrullid 24 tunni vältel kiirust kohtades, mida inimesed on probleemsetena välja toonud. Kõik, kes soovisid said aprilli alguses nädala jooksul märkida politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklustalgute kaardirakendusse märkida kohti, kus piirkiirusi ületavad juhid liiklemise ohtlikuks muudavad.

Läänemaal nimetati 15 ohtlikku kohta. Kõige sagedamini teevad inimestele muret Risti-Virtsu maanteel kihutavad autod ja sealt omakorda kõige rohkem nimetatud Tuudi, Kõmsi ja Virtsu kanti. Kuid liigest kiirustamist tuleb inimeste hinnangul ette ka Ääsmäe-Haapsalu maanteel.

Sageli ei võta Rohuküla poolt tulevad sõidukid asula piiresse jõudmisel kiirust piisavalt maha. Uuemõisa poolt linna sisse sõites see probleem nii terav ei ole, sest ringteed sunnivad hoogu maha võtma.

Tomson ütles, et kui inimestel oli võimalus probleemsetest kohtadest teada anda, nimetati maanteede kõrval ka asulate teid-tänavaid. „Mõnel pool on näiteks kiiruse piirang 30 km/h ja kui seal sõita näiteks kiirusega 40 km/h, siis tundub see jalakäijale meeletu kihutamisena. Samas 90 km/h asemel 100-ga sõites jalakäijale see nii ei tundu,” tõi Tomson näiteks.