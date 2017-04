Haapsalu sai teise Rimi (13)

Riina Tobias

Fotod: Arvo Tarmula

"Jeesus, kui palju rahvast," sõnas üks naine täna Haapsalu uude Rimisse astudes.

Keskpäeval sisenes uksed lahti teinud endisesse Säästumarketisse üle poolesaja inimese, kes olid uuenenud poe avamist rahulikult oodanud. Esimesed huvilised seisid ja istusid poe ukse taga juba poole kaheteistkümne paiku.

"Säästumarket oli meie kodupood, nüüd pidime kaks nädalat, kui siin remonti tehti, "hirmus kaugel" käima – suures Rimis," rääkisid Küllike ja Madis. Säästumarketi hinnataset pidasid nad võrreldavaks Maxima omaga, Rimi hinnad on veidi kõrgemad.

Äsja avatud Mini-Rimi kõige odavam piim maksab sama palju, kui maksis Säästumarketis – 47 senti.

"Huvitav on," vastas Anne küsimusele, miks ta poe avamisele tuli. Anne pidas halvaks seda, et poes ei ole endiselt sularahaautomaati, mis 2014. aastal Säästumarketist kadus.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats nimetas Haapsalu poodi teistest Mini-Rimiks erinevaks. Haapsalu uues poes on Batsi sõnul sugemeid ka Säästumarketist – alles on sadakond eelmise poe populaarset toodet. "Uue poe suur eelis on laiem sortiment peaaegu kõigis tootegruppides," ütles Bats. Oluliselt suurem on nüüd pagarilett.

Asukohta eelmise Rimi lähedal ei pidanud Bats probleemiks. Ta ütles, et mõnes linnas, näiteks Viljandis ja Pärnus, otsustas Rimi Säästumarketid sulgeda. "Haapsalu puhul polnud isegi kahtlust," ütles ta. Rolli mängisid senise Säästumarketi müügitulemused ja hea asukoht.

Rootsi kauplusekett Rimi ehitab selle aasta jooksul ümber kõik Säästumarketid ja paneb nad kandma Mini-Rimi kaubamärki.

Säästumarketi ketis oli 43 poodi. Neist kaheksa suletakse ja 35 hakkab kandma Rimi logo. Pärast ümberehitust on Rimisid kokku 84.