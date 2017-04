Ekspress: Eestis elavad pagulased on meeleheitel

Lääne Elu

Harjunud tugiisikuteenusest ilmajäämisest meeleheitel pagulased korraldasid 24. märtsil Haapsalu linnavalitsuse ees meeleavalduse. Foto: Arvo Tarmula

Enesetapukatsed, paanikahood, intriigid, koduvägivald ja palju nuttu – nii kirjeldab tänane Eesti Ekspress Eestisse saadetud kvoodipagulaste elu Haapsalus tegutseva MTÜ Pagula töötajate silme läbi.

Soojemast kliimast Eesti sügisesse saabunud pagulasi on tulnud aidata nagu lapsi. Nende tervis ei ole siinses talves vastu pidanud, nad on haiged ja stressis. Ilma tugiisikuta ja tõlgita nad apteegis ja arsti juures hakkama ei saa.

Pagula tugiisikud räägivad, et kui keegi neist sõidab Haapsalust ära, jääb alati keegi valvesse. Kolmest siin elavast perest kaks on väga probleemsed, Pagula tugiisikud on näinud nendega kurja vaeva.

Pered lahkuvad, sest nad on jäetud üksi, arvavad Pagula töötajad olukorra kohta, kus kaks Eestisse saadetud perekonda on lahkunud Saksamaale ja viis on teadmata ajaks reisil.

Haapsalus elavad kvoodipagulased suhtlevad teiste Eestis elavate kvoodipagulastega ja teavad, et nad ei ole rahul riigi pakutava tugiteenusega, mida pakub Johannes Mihkelsoni keskus. Haapsalu pagulased olid seni teistega võrreldes paremas olukorras, kuna siinse MTÜ Pagula tugiisikud aitasid siiajõudnuid niivõrd, et nad said võõras keskkonnas kuidagigi hakkama. 31. märtsist leping Pagulaga lõpetati ning ka Haapsalu pagulased peaksid vastu võtma Johannes Mihkelsoni keskuse pakutava tugiteenuse. Lepingu on vastu võtnud vaid üks Haapsalu pere, kahe siinse pere toetamist jätkavad Pagula tugiisikud tasuta.