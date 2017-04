Tarvo Valker: rändlindude kevadkülma eest pagemine on tavaline

Toimetanud Urmas Lauri

Tarvo Valker. Foto: Urmas Lauri

Nii Soomes kui ka Eestis on külmalaine saabumisega täheldatud, et rändlinnud, kes kord tagasi põhja jõudnud, on taas end lõuna poole teele seadnud. Taolist pendeldamist juhtub tegelikult igal aastal ja muretsemiseks oleks põhjust alles siis kui ka mais lund rookima peaksime, vahendas ERRi uudisteportaal.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul mõjutavad külmad ilmad ennekõike putuktoidulisi linde, kes ootavad tagasitulekuga, sest neil ei ole külma ja lume tõttu siin veel piisavat süüa. Näiteks on Eestis kohatud tänavu vaid mõnd üksikut pääsukest ja kärbsenäppi.

"Ka lehelinde, kelle laulu peaks juba kõik kohad täis olema, on vaid mõned üksikud," sõnas Valker. Veelinnud tema sõnul seevastu nii ilmatundlikud ei ole, sest meri ja veekogud on valdavalt jäävabad ning paar külmakraadi nende elupaika ei muuda.

Näidaku kalender, mis tahes, looduses on praegune aeg siiski varakevad, mistõttu ei ole külmalaine lindudele niivõrd šokeeriv. Edasi-tagasi rändamist tuleb ette igal aastal: kui linnud mõistavad, et suvituspaigas ei ole veel piisavalt hea, võetakse suund tagasi lõuna poole.