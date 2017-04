Maasikas: May otsib valimistega toetust oma Brexiti positsioonidele

BNS

Briti peaminister Theresa May soovib ilmselt erakorraliste valimistega saada tuge oma positsioonidele Euroopa Liidust välja astumise (Brexiti) üle peetavatel läbirääkimistel, leiab Eesti valitsuse Brexiti-koordinaator Matti Maasikas (pildil).

“Brexiti rahvahääletus (eelmise aasta juunis – BNS) oli selle üle, kas jääda või väljuda. Eks nendest valimistest saab nüüd hääletus peaminister May Brexiti positsioonide üle, mis tingimustel väljuda, ” ütles Maasikas teisipäeval BNS-ile, kommenteerides Briti valitsusjuhi otsust kuulutada 8. juuniks välja erakorralised valimised.

“Sellest, mida May ütles, on Briti ajakirjanduses palju juttu olnud – et May valitsust ei ole valitud, tal ei ole endal valimistel saadud mandaati. Ja seda nüüd peaminister ja partei juht otsibki. Tema eesmärk on öelda, et me täidame rahva tahet, me paneme Brexitit täide ja mul on ka selleks, nendeks konkreetseteks positsioonideks, rahva mandaat,” selgitas Maasikas.

Hinnnates valimiste väljakuulutamise mõju Brexitile, märkis Maasikas, et seni, kuni Briti valitsus ei ole teatanud oma positsioonide muutumisest, on kõik endine.

“Briti valitsus on oma positsioonid (Euroopa Liidust lahkumise kõnelusteks – BNS) välja öelnud. Ja neile vastab nüüd Euroopa Liit 29. aprillil (erakorralisel ülemkogul – BNS) oma positsioonidega. Ja kuni me ei ole kuulnud Briti valitsuselt teistsuguseid seisukohti, siis seni ju kehtivad need. Mõlemalt poolt,” ütles Eesti valitsuse Brexiti-koordinaator. “Ma ei näe, et seni miski muutuks selles protsessis, mis toimub praegu Euroopa Liidus kuni Briti valitsus ei ole midagi muud öelnud,” lisas Maasikas.

Suursaadik Maasikas on Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures ja valitsuse Brexiti-teemade koordinaator.