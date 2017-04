Haapsalu uus politseikaater lasti täna vette (1)

Kaire Reiljan

Kessu ja tema ristiema Heike Pohla. Foto Irina Mägi/Saarte Hääl

Täna lasti Saaremaal Nasval Baltic Workboats AS laevatehases pidulikult vette kaks politseikaatrit, millest üks alustab järgmise nädala lõpust teenistust Haapsalus.

Nasval viidi läbi ka pidulik nimetseremoonia. Haapsallu saabuv kaater kannab nime Kessu M-10. Haapsalu politseijaoskonna juhtivpiirivalvuri Tarmo Tomsoni sõnul mõtles kaatri nime välja Haapsalu vanempiirivalvur Vendo Jugapuu. „Meil on Kessu regatt ja Kesselaid,” põhjendas Tomson nime sobivust. Aluse ristiema on noor Haapsalu jaoskonna piirivalvur Heike Pohla.

Kaatri ehitus Saaremaal algas mullu sügisel. Ehitusel hoidsid silma peal ja tegid omalt poolt ettepanekuid ka Haapsalu piirivalvurid. „Enamik ettepanekuid, mida tegime, tehas ka arvestas. Mõni asi, millega nad arvestada ei saanud, tulenesid ohutustehnilistest nõuetest,” rääkis Tomson, kes talve jooksul pidevalt Saaremaa vahet on pendeldanud.

Kessu on esimene tuttuus kaater, mis läbi aegade Läänemaa piirivalvurite käsutusse on jõudnud. Uus kaater on registri järgi 11,99 meetrit pikk. „See on eelmisest kiirem, sellel on suurem kanderaami hoidmiskoht, inimesi mahub rohkem kajutisse, tehnika on viimane sõna, otsinguprožektorid, infrapunakaamerad,” loetles Tomson omadusi, mille poolest uus alus eelmist merepäästekaatrit K-020 edestab. Tomson lisas, et otsingu ja päästetegevus peaks nüüd Läänemaal kõvasti paranema.

Kessu peaks Haapsallu jõudma 28. aprillil. Selleni jäänud pooleteise nädala jooksul tehakse aluse lõppviimistlus ja seadistused ning Haapsalu piirivalvurid lähevad Saaremaale, et koolituse käigus kaatrit paremini tundma õppida. 29. aprillil, mil Haapsalu kordoni juures toimub kõigile huvilistele mõeldud pürotehnika õppepäev, saavad õppepäeval osalejad Tomsoni sõnul ka uut kaatrit lähemalt näha.

Haapsalu piirivalvurite eelmine tööalus on K-020 on üle antud vabatahtlikele. Selle sai oma käsutusse Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma merepäästeüksus ja alus jätkab tööd Läänemaa rannikul.

Teine täna Nasval veeskatud politseikaater Piiri-Liisu alustab teensistust Mustvee kordonis.

Ühtlasi oli Nasva Baltic Workboats AS laevatehases politsei- ja piirivalveametile ehitatava uue multifunktsionaalse reostustõrjelaeva kiilupaneku tseremoonia.