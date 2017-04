Galerii: Haapsalu sotsiaalmajas tähistati mitmekesisuse päeva (2)

Kaire Reiljan

Haapsalu sotsiaalmajas tähistati täna näituse, etteastete ja pannkoogisöömisega mitmekesisuse päeva.

Haapsalu sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja Leili Mutso sõnul oli päeva tähistamise algataja Haapsalus tegutsev slaavi haridus- ja kultuuriselts Bõliina. Lisaks Bõliina naistele lisasid päevale mitmekesisust Rannarootsi muuseumi neljapäevamemmed ja Ridala valla pensionäride seltsing Elurõõm. Ettevõtmisele pani õla alla ka Lääne maavalitsus.

Rannarootsi muuseumi direktori Ülo Kalm tegi kokkutulnute hulgas reklaami Rannarootsi muuseumile ja kutsus kõiki nädala pärast toimuvale jääräime päevale. Näidati ka muuseumi teaduri Jorma Fribergi kokku pandud videoklippi muuseumi tegemistest ning ennast näitasid neljapäeviti muuseumis käsitööd tegemas käivad neljapäevamemmed.

Ridala valla pensionärid olid kaasa toonud käsitöönäituse, mis sotsiaalmaja koridoris üles pandi ja üles astus elurõõmsate daamide rahvatantsurühm.

Päeva lõpetas ühine pannkoogisöömine. Leili Mutso sõnul võis ettevõtmist igati kordaläinuks pidada, sest sotsiaalmaja saali oli mitmekesisuse päeva tähistama tulnud üle 90 inimese.

19. aprillil Eestis tähistatava mitmekesisuse päeva eesmärk on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ja erakordsust. Päeva üks märksõnu on, et mitmekesisus on loomulik looduses ja inimeste seas – see teeb maailma põnevaks. Kuigi meie ümber on inimesi, kes pole täpselt samasugused kui me ise, oleme kõik ühtmoodi olulised ja vajalikud.

Fotod Arvo Tarmula