Briti peaminister kuulutas erakorralised valimised välja 8. juunile

BNS / ERR

Suurbritannia peaminister Theresa May (pildil) esines täna plaanivälise avaldusega, milles kuulutas välja erakorralised valimised, mis peetakse 8. juunil.

"Me vajame üldvalimisi ja me vajame neid praegu," ütles May ja lisas, et antud hetkel on ainus võimalus valimisi pidada, enne kui algavad üksikasjalikud Brexiti-kõnelused Euroopa Liidust lahkumise tingimuste üle.

Peaministril tuleb oma otsusele saada kahe kolmandiku parlamendi liikmete heakskiit. Peamine opositsioonipartei, leiboristid teatasid, et on uuteks valimisteks valmis, vahendas ERRi uudisteportaal.

Mayst sai peaminister pärast seda, kui britid mullu juunis referendumil Euroopa Liidust lahkumise poolt hääletasid. YouGovi arvamusküsitluse kohaselt leiab 50 protsenti valijaist, et just May on parim peaminister. Leiboristide juhti Jeremy Corbinit toetaks sellel kohal 14 protsenti vastanuist.