Veekatkestused

Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustiku remonditööde tõttu on veekatkestus teisipäeval, 21. veebruaril kell 8.30–16 Uuemõisas Ploomi tn (lõigus Ploomi tn – Kreegi tn) ja Tennise tn ( lõigus Ploomi tn – Kreegi tn).

Veekatkestused esmaspäeval, 21. veebruaril kell 9–17 ja teisipäeval, 22. veebruaril kell 8.30–17 Haapsalu linnas Õpetaja tänaval (lõigus Mulla tn – Lille tn).

Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust!

Haapsalu Veevärk AS