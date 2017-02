Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööd

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöid tehakse järgmistel tänavatel:

• Lossiplats: lõik Karja tn 1 kuni Lossiplats 1 alates 20.02.2017. Tööde lõpp planeeritud 28.02.2017. Sel ajavahemikul on raskendatud bussiliikluse ligipääs Lossiplatsi peatusele.

• Nurme tn: lõik Metsa tn kuni Luha tn. See tänavalõik on liiklusele suletud. Ümbersõit mööda Haava, Niine ja Uut tn.

• Saue tn: lõik F. J. Wiedemanni tn kuni Suur-Lossi tn. Eeldatav lõpp on 23.02.2016. Ümbersõit mööda F. J. Wiedemanni ja Lahe tn

• Suur-Liiva tn: lõik Lahe tn kuni Suur-Liiva 12. Eeldatav algus 22.02.2016.

Palun jälgida ajutist liikluskorraldust. Tööde ajal on tänav suletud. Kohalikele elanikele üritame tagada sissepääsu koju autoga.

Küsimuste korral pöörduda ASi Viimsi Keevitus esindaja Veera Petrova poole tel 5912 4777.

AS Viimsi Keevitus