TAI ei vaimustu Mihhail Korbi plaanist instituut Haapsallu kolida (2)

Lemmi Kann

Riigihalduse ministri Mihhail Korbi riigiasutuste kolimise plaan tekitab vastuseisu. Foto: Urmas Lauri

Tervise arengu instituudi (TAI) direktori Annika Veimeri hinnangul tähendaks sundkolimine Haapsallu suure tõenäosusega asutuse lõppu.

Riigihalduse ministril Mihhail Korbil on plaan mitme Tallinnas asuva ametkonna kolimiseks üle Eesti maakonnalinnadesse. Korbi plaani järgi tuleks pealinnast mujale viia 25 riigiasutust. Koos ametiasutustega läheb maakondadesse ka sadu töökohti. Korb on öelnud, et asutuse kolimisel läheb ametikohaga kaasa umbes iga neljas töötaja. Seega avaneksid teiste maakondade spetsialistidel hoopis uued karjäärivõimalused.

Haapsallu peaks plaani järgi kolima tervise arengu instituut. TAI direktor Annika Veimer ei ole sellest mõttest sugugi vaimustatud. Esialgu on muidugi tegemist vaid ideega, mis on üsna värske, kuid võimalikku stsenaariumit on TAIs juba arutatud.

Veimer tõi näite hiljutisest kogemusest Soomes, kus 2012. aastal otsustati kolida Helsingis Kuopiosse Fimea, mis on ravimiametiga sarnane riigiasutus, millel on ka mõned terviseameti ja tervisetehnoloogiate hindamise funktsioonid. 2016. aastal tehtud analüüsi tulemusel sündis aga otsus protsess poole peal peatada ja asutus Helsingisse tagasi viia.

„Ka meie ei näe, et selline kolimine õnnestuks, ilma et me kaotaks oma väärt töötajaid ja asutuse terviklikkust. Tervise arengu instituudi kõige suurem vara on meie inimesed. Just nemad määratlevad meie asutuse sisu ja olemuse,” rõhutas Veimer.

Ta selgitas, et TAIs on praegu tööl 30 doktori- ja 88 magistrikraadiga töötajat, kes on hariduse ja eksperditeadmised omandanud väga spetsiifilistel erialadel. „Meile võib ehitada uue maja ükskõik kuhu, pidades mõistagi silmas meie laboritele ja hoonele esitatavaid turva- ja erinõudeid, aga kui töötajad sinna kaasa ei tule, ei ole enam ka asutust,” nentis Veimer.

Inimeste valmisolek Haapsallu kolida on tema sõnul küsitav, nagu ilmselt ka Haapsalu võimalused kõik TAI töötajad koos peredega vastu võtta. „Kuigi Haapsalu on nii mulle kui ka paljudele kolleegidele sümpaatne linn, ei mõtle me siiski tõsiselt asutuse kolimisele,” võttis Veimer teema kokku.

Suure ja spetsiifiliste vajadustega asutuse kolimise teeb küsitavamaks seegi, et kinnisvarabüroo Apslund ühe omaniku Siim Saarevälja hinnangul pole Haapsalus ühtegi maja, mis TAI vajadustele vastaks. „Pole neile sobivat ja tänapäevase energialahendusega hoonet. Aga linnas piisab muidugi tühje krunte, kuhu saab ehitada sobiva hoone, ja ka hooneid, mida saaks rekonstrueerida,” andis ta oludest ülevaate.

Korbi plaani järgi peaks EAS kolima Rakverre, maanteeamet Pärnu ja Riigi Kinnisvara AS Jõhvi. Haridusministeerium peaks kolima aga tagasi Tallinna.