Rannarootsi muuseumis tuleb kolmas perepäev

Kaire Reiljan

Rannarootsi muuseumi perepäev 2015. Foto: Arvo Tarmula

„Sel aastal on äkki jääd kah,” lootis Rannarootsi muuseumi peavarahoidja Anu Raagmaa sellele viidates, et eelmistel aastatel on ilmataat enne perepäeva mõne vingerpussi visanud.

Laupäeva keskpäeval algaval ja kolm tundi kestval talvisel perepäeval pakutakse kõige rohkem tegevust lastele. Muuseumi näitustemajas on lastele töötuba, kus saab Triin Jugapuu juhendusel meisterdada. Kell 12.30 ja 13.30 algab lastele aaretejaht. „Jääkarussell tuleb ka,” lubas Raagmaa.

Väikese tasu eest saab rentida tõukekelkusid, millega Haapsalu Tagalahel tiirutada.

Täiskasvanuil on võimalus kl 12–13 osaleda viktoriinis. Ei puudu ka kohvik ja hõrgutised: grillitud kilud ja sütel küpsetatud kartulid ning suitsuräim. Kohvitoas saab koduseid kooke ja pirukaid.

Kolm tundi kestvat perepäeva juhib Marko Matvei ja muusikalist meelelahutust pakub Väliharf.

Rannarootsi muuseumis on perepäeval pilet soodushinnaga.