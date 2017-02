Juhtkiri: pea ees vastu müüri

Lääne Elu

Valitsuse idee sundasustada riigiasutused Tallinnast perifeeriasse tekitab vastakaid mõtteid.

Ühelt poolt võib mõista osa poliitikute seisukohta, et just see on imerohi ääremaastumise vastu, mis peaks Eesti regionaalolukorda pärast haldusreformi tasakaalustama: rohkem töökohti maakonnakeskustesse, rohkem makse ja suurem omavalitsuste tulubaas. Haapsalule pakutakse tervise arengu instituuti. Pakkumine on hästi läbi mõeldud, sest meie kuurortlinnal juba ongi tervislik imidž – sajanditepikkune ravimudatraditsioon, raviprotseduuridele orienteeritud spaad ja kõige krooniks muidugi Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus. TAI sobiks uueks kroonijuveeliks nagu valatud!

Lääne Elu toetab riigiasutuste kolimise plaani, kuid näeb, et see on riigile väga kulukas, samuti võib tekkida suuri segadusi ametite ja asutuste töös. Riigihalduse ministri Mihhail Korbi hinnangul kolib koos asutusega iga neljas töötaja. Seega avaneb Läänemaa tervishoiuspetsialistidel võimalus leida uus karjäärivõimalus. Haapsalu vajab hästimakstud ja asjatundlikke töökohti. Nii nagu ka kõik teised maakonnalinnad. Valitsuse soov leida lahendusi, kuidas turgutada elu väljaspool Tallinna, on positiivne ja kiitustvääriv.

Kolimise nõrk külg on selles, et tervise arengu instituudi spetsialiste pole kerge asendada. Paraku tuleks sellega aga arvestada, sest ilmselgelt ei kavatse kõik kollektiivselt ja koos peredega Haapsallu kolida. Kui riigiasutus siia koliks, eeldaks see kümneid vabu kortereid ja maju, kuhu spetsialistid elama mahuksid. Läänemaal pole midagi sellist pakkuda. Seega kaasneks kolimisega kulukas riiklik kinnisvaraprogramm, et ehitada büroo- ja eluruumid. Niiviisi võib kogu see plaan riigile väga kalliks maksma minna. Nii rahaliselt kui ka sisuliselt.