Õiguskantsler: lahja alkoholi aktsiisitõus on põhiseadusevastane

Õiguskantsler Ülle Madise. Foto: Erik Peinar

Õiguskantsler Ülle Madise ütles avalikus pöördumises, et lahja alkoholi aktsiisimäärade tõstmine aastal 2017 ja 2018 pole põhiseadusega kooskõlas.

Madise kirjutas pöördumises, et riigi kohustus on kaitsta rahva tervist, ent seda ei tohi teha põhiseadust rikkudes. Nimelt võeti mullu 19. detsembril vastu seaduse muudatused, millega lepiti kokku, et lahja alkoholi aktsiisimäärad tõusevad varem seadusega ettenähtud graafikust kiiremini. Samas oli riigikogu 2015. aastal andnud ettevõtjatele lubaduse aastatel 2017 ja 2018 aktsiisimäärasid mitte tõsta. „Õigusriik austab juba antud lubadusi, isegi kui tagasi vaadates paistavad need ekslikud,” kirjutas Madise.

Tähtajalist lubadust murdes rikkus riigikogu põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadust koosmõjus PS §-st 10 tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega.

Madise pöördumises seisab, et järgmised korralised riigikogu valimised on aastal 2019, tõenäoliselt sellepärast osundati aktsiiside täiendava tõstmise võimalusele peale aastat 2018. Tähtaegadega seotud lubadus – nt ka tähtajaline üüri- või tööleping – on kindlam kui tähtajatu lubadus. Seepärast tuleks eelistada reguleerimistehnikat, mis jätab järgmisele valitsuskoalitsioonile võimaluse poliitilisi valikuid muuta. Riik võib tähtajalisest lubadusest taganeda üksnes erandlikel asjaoludel, mh näiteks ränga majanduskriisi korral. Alkoholiaktsiisi täiendaval tõstmisel sellist erakorralist olukorda polnud. Ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisest kannavad kahju tootjad, müüjad ja kauplused, eriti suures ulatuses piirikaubandusest mõjutatud väikekauplused.

Kõnealune seadus, mida detsembri keskel muudeti, on tulu-, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.