Noored valmistavad täna öösel Haapsalus arvutimängu

Kelli Seiton

Lisaks robootikale saavad noored täna öösel ka arvutimängu valmistamises kätt proovida. Foto: Arvo Tarmula

Täna algav robootika ja programmeerimise öö kestab Haapsalus hommikul kella üheksani. Öö jooksul valmistavad osalejad endale arvutimängu tegelased.

„Tahtsime noortega midagi ägedat teha ja nad pakkusid välja, et teeks robootika öö,” ütles robootikaklubi Innokas juhataja Angela Leppik. „Kui programmeerimisega hoogu satud, siis ei saa tihti enam pidama. Ja öösel lähevad mõtted ka millegipärast paremini lahti.”

Esimest korda toimuv sündmus algab õhtul kell üheksa ning lõppeb 12 tundi hiljem laupäeva hommikul. Leppik kinnitas, et tema ja juhendajad on valmis hommikuni üleval olema. Lastel on aga igaksjuhuks kaasas magamiskott ja madrats, et ära väsides veidi magada.

7-14aastased osalejad saavad valida kahe juhendaja ja suuna vahel. Ühes grupis loovad noored arvutimängule tegelaskuju, teises tegelevad programmeerimisega.

Leppik sõnas, et kui mõnel noorel tekib veel täna suur huvi ööürituse vastu, siis võib julgelt liituda. Sel juhul peaks kaasa võtma oma sülearvuti ning olemas olema konto Unity mängude loomise keskkonnas.