Maavanem tunnustab viit läänlast teenetemärgiga (1)

Toimetas Kelli Seiton

Kaja Lotman. Foto: Arvo Tarmula

Maavanem Neeme Suur annab viimast korda teenetemärgi viiele läänlasele hariduse ning kultuuri edendamise ja looduskaitse eest. Maakonna kõrgeima autasu saavad Kaja Lotman, Marju Viitmaa, Laine Belovas, Koit Uus ja Hannes Danilov.

Looduskaitsja Kaja Lotmani teenetena tõi maavanem oma teates välja näiteks Matsalu looduskaitseala rahvuspargiks kujundamise, säästva turismi sertifikaadi väljavõitlemise ja loodushariduse edendamise. Täna töötab Kaja Lotman Keskkonnaameti looduskaitse valdkonna nõunikuna.

Noarootsi gümnaasiumi drektriss Laine Belovasi tunnustab Suur gümnaasiumi asutamise ja selle arendamise ning eestvedamise eest Noarootsis. Tänaseks on Noarootsi gümnaasium üle-eestiliselt tuntud ja mainekas kool, kindel osa Läänemaa identiteedist ja kaubamärgist.

Teenetemärgi saab ka kunagine Lääne maavanem Hannes Danilov. Suuresti tänu tema pingutustele tekkis maakonda Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž, mille loomine andis maakonna hariduselule täiesti uue suuna ja kus on 19 aasta jooksul kõrghariduse saanud sajad õpilased, põhjendas maavanem Suur.

Panus haridusellu

Teise maakonna jaoks olulise haridusasutuse, Haapsalu kutsehariduskeskuse, käivitamise üks põhilisi algatajaid oli Koit Uus. Just selle eest saab ta ka teenetemärgi. „Omal ajal Taeblas tegutsenud kutsekool sai Uuemõisa kolimisega uue hingamise ning on täna hinnatud ja nõutud kutseõppeasutus nii Läänemaal kui ka teistes naabermaakondades,” kirjutas maavanem teadaandes. Lisaks on Koit Uus panustanud ka mitmetesse muudesse ettevõtmistesse. Pannes näiteks aluse õpiraskustes lastega tegelevale MTÜ-le Hoovõtukeskus, mille eesmärgiks on ennetada noorte põhikoolist väljalangemist.

Pikaaegne rahvakultuuri spetsialist ning maakonna laulu- ja tantsupidude eestvedaja Marju Viitmaa saab samuti maavanema tunnustuse osaliseks. „Kindlasti on tema roll ka selles, et Lääne maakonnas on rahvatantsuharrastajate osakaal suurim Eestis ning iga-aastaste tantsupidudega oleme teistest selgelt eristuvad,” seisab maavanema teates.

„Maakonnas on palju tegusaid ja toimekaid inimesi, kes väärivad igati maakonna kõrgemat autasu. Loodetavasti ei kao maavanema institutsiooni kadumisega ära hea tava neid kodanikke iga-aastaselt esile tõsta,” sõnas Neeme Suur. Maakonna teetemärgid antakse tänavu välja viiendat korda. Varem on maavanem tunnustanud Ülo Kalmi, Lehte Ilvest, Zemfiira Tammikut, Endel Vooremaad, Lembitu Tverdjanskit, Tiit Salumäed, Sulev Saarevälja, Mati Mandelit ja Koidula Sildret.

Tänavused teenetemärgid annab maavanem üle 22. veebruaril Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud Lääne maavanema ja Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtul Lihula kultuurimajas.