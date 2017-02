Läänemaale võib tulla elektri püsitasu

Urmas Lauri

Märt Jemmer. ERAKOGU

Eletrilevi tahab kehtestada püsitasu majapidamistele, kus on tarbimine olematu või väga väike. Läänemaa elektrivõrgu firma Imatra Elekter võib teha sama.

„Püsitasu kehtestamise asjus ei ole me veel oma lõplikku seisukohta kujundanud, kuid pigem oleks püsitasude kehtestamine mõistlik, sest see võimaldab õiglasemalt jagada tarbijate vahel kulusid, mis on vajalikud elektrivõrgu hooldamiseks ja renoveerimiseks,” nentis Imatra Elektri juhatuse esimees Märt Jemmer.

Elektrilevi tahab kehtestada 2–5eurose püsitasu majapidamistele, kus on aastane tarbimine väiksem kui 250 kWh.

Elektrilevi nõustus konkurentsiameti nõudmisega ning esitas taotluse võrguteenuse keskmise hinna langetamiseks 6,7 protsenti 1. juulist. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50–55 protsenti, peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6 protsenti.

Elektrilevi võrgutasude langetamine vähendab ka Läänemaal toimetava Imatra Elektri võrgutasusid. Kui konkurentsiamet on Elektrilevi hinna kinnitanud, juhtub sama Läänemaal toimetava Imatraga.

„Praegu on veel vara öelda, millal ja kui palju muutuvad meie võrgutasud,” ütles Jemmer. „Ootame ära Elektrilevi võrgutasude kooskõlastamise, mille järel saame teada oma uue sisseostuhinna.”

Seejärel saab Imatra Elekter AS esitada konkurentsiametile oma taotluse uute võrgutasude kooskõlastamiseks. Kooskõlastuse menetluse aeg on 3–6 kuud. „Üldjuhul on see olnud kolm kuud,” nentis Jemmer. „Kui meie uued võrgutasud on konkurentsiametiga kooskõlastatud, oleme seejärel kohustatud tarbijaid informeerima 90 päeva enne hinnamuudatust.”