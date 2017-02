Täna hommikuks esitas tuludeklaratsiooni 248 504 inimest

BNS

Täna varahommikuse seisuga on enda tulud deklareerinud 248 504 inimest, tagastamisele kuulub seni 43,5 miljonit eurot.

“Enda 2016. aasta tulud on deklareerinud 248 504 inimest, tagastamisele kuulub 43 474 570 eurot ja juurde tasumisele kuulub 1 873 348 eurot,” ütles maksu- ja tolliameti (MTA) avalike suhete juht Rainer Laurits BNS-ile.

Alates kolmapäevast, 15. veebruarist saab maksu- ja tolliametile (MTA) 2016. aasta tuludeklaratsioone, maksuvaba tulu oli mullu 2040 eurot ning täiendav maksuvaba tulu koolituse, eluasemelanu intresside ja annetuste korral 1200 eurot.

Deklaratsiooni esitamisel tuleb arvestada, et enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki ehk A- ja B-kategooria juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa 2016. aasta 1. jaanuari seisuga maha arvata 18-aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita.

Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse eluruumi väljaüürimisest saadud tulust 80 protsenti.

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal ainukordselt makstavat madalapalgaliste töötajate toetust. See tähendab seda, et sel aastal makstav madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse võib puudutada ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud.

Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis. MTA hinnangul täidab tagasimakse tingimused ligikaudu 100 000 täiskasvanut, kelle aastatulu oli alla 7818 euro ehk kuni 651 eurot kuu kohta ja kes 2016. aastal töötasid täistööajaga vähemalt kuus kuud. Tagasimakse suurus on kuni 709 eurot, aga mitte rohkem kui 2016. aastal tasutud tulumaks.