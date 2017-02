Juhtkiri: linna köis, las lohiseb?

Lääne Elu

Kehvad teed on üks suuremaid kive, mida Haapsalu linnavalitsuse kapsaaeda ikka ja jälle visatakse. Kui vaadata eelmiste kohalike valimiste eel antud lubadusi, räägib nii mõnigi neist teede-tänavate remondist. Jah, väiksemaid asju ongi tehtud. Viimane suur teeprojekt jääb aga aastasse 2006, kui Karja tänav sai munakivisillutise, mille tarbeks võttis linnavalitsus laenu. Rohkem pole ühtegi suurt teeprojekti ette võetud. Ei saagi, sest raha lihtsalt ei jagu ja limiidi viieteistkümneks aastaks täis laenamine teeremondi tarbeks on välistatud, nendib aselinnapea Peeter Vikman.

Paljud linnatänavad on tänaseks jõudnud sellisesse seisukorda, et „rahuldav” on nende kohta väga keeruline öelda. Lisaks on meil keset linna üks kurioosum, omanikuta lagunev viadukt, ja transiiditrass Tallinna maantee – Jaama tänava – Kiltsi tee, mida lisaks linnaelanikele ja -külalistele aitavad kulutada kõik neljarattalised, mille omanikke Haapsalu ei huvitagi ja kelle eesmärk on jõuda hoopis Hiiumaale või Vormsile.

Haapsalu linn ei ole oma probleemiga üksi – ka paljud teised linnad on lagunevate tänavate ja transiiditeedega hädas. Niisiis ei saa kogu vastutust linnavalitsuse tegemata jätmise kaela veeretada – kuskil süsteemis on viga. Kui juba Tartu linnapea tunnistab, et neil ei jagu teede remondiks raha ja palub riigilt abi, mis väljavaated on siis (praegu veel) 10 000 elanikuga Haapsalul ja teistelgi Eesti linnadel?

Riigi teedevõrku investeeritakse igal aastal väga suuri summasid. Kuid ka linnatänavad, rääkimata linnu läbivatest transiiditrassidest, on avalikud teed. Kui kaua saab veel muretult ja ohutult ühest linnast läbi sõita? Kes teab. Võib vaid prognoosida, kui kaua tänavatevõrk praeguse minimaalse hoolduse ja remondiga veel kestab, kui valitsus mõne meetmega omavalitsustele appi ei tule.