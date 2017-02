Haapsalul napib raha teeremondiks (4)

Lemmi Kann

Haapsalu Jaama tänava ringristmik. ARVO TARMULA

Haapsalu teed ja tänavad lagunevad, raha jagub linna eelarves vaid teede hädapäraseks kõpitsemiseks. Eelmisel kuul lisandus uus murekoht – Jaama ringristmiku pinnas vajub.

Jaanuaris tekkis Jaama tänava ringristmiku teekattesse paraja suurusega löökauk. Sellega asi ei piirdunud – neid tuli juurde ja ka teekate augu ümber hakkas vajuma. Autojuhid vandusid kurja, vajutasid piduripedaali tavapärasest jõulisemalt ja manööverdasid ohtlikust kohast mööda.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani sõnul on auke Jaama ringristmikule tekkinud varemgi. „Aeg-ajalt see auk tekib sinna ja me oleme püüdnud ka vajumise tekkepõhjusi välja selgitada. Ühtegi trassi ei tohiks seal all olla,” selgitas Vikman ja näitas kaarti, kus peal kõik praegu töötavad trassid. „Aga seda ei saa välistada. Mina kahtlustan ikkagi mingit toru – muidu niimoodi ei vajuks.”

Tänavate heakorraga tegeleva Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Krista Vilta ütles Lääne Elule, et kohe, kui tuli teade suuremat sorti löökaugust, saadeti olukorda hindama Linnahoolduse lepingupartner Lääne Teed.

„Löökaugud me panime kinni ja lisasime ka hoiatusmärgi,” selgitas Vilta ja lisas, et selle aasta heitlik talv oma kõikuvate temperatuuridega on eriti soodne löökaukude tekkimiseks.

Kui löökaukudega ala hakkas lisaks aga ka vajuma, oli selge, et lugu on halvem, kui alguses paistis.

„Jaama ringi peab lahti kaevama ja ära remontima,” ütles Vikman.

„See koht on meil pideva vaatluse all. Löökauke saame praegu, miinuskraadidega, lappida, aga suuremateks töödeks peab kevadet ootama,” lisas Vilta.

Linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmanni sõnul läheks selle lõigu remont maksma umbes 10 000 eurot. „Tee tuleb lahti võtta, uued aluskihid, geotekstiil, pinnas ja asfalt,” selgitas linnakeskkonna peaspetsialist Eha Kallaste ja lisas, et alustatakse esimesel võimalusel, suvehooaja alguseks peab kõik korras olema.

Transiit lõhub teid

Jaama ringristmik teeb Haapsalu linnavalitsusele muret juba mõnda aega. Ideaalis tuleks rekonstrueerida kogu ring, linna eelarves sellist raha praegu ei ole. Vikmani sõnul pole aga päris õiglane kogu Jaama ringristmiku remondiga seotud kulu linna kaela jätta, sest tegemist on osaga transiiditeest, mida kasutavad kõik praamiga liiklejad, sealhulgas raskeveokid. Eelmisel kuul käis Vikman koos linnapea Urmas Suklesega majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni jutul, üheks teemaks oli ka trass Tallinna mnt – Jaama tänav – Kiltsi tee.

„Meie sõnum oli, et see lõik on tiheda transiitliikluse tõttu väga halvas olukorras. Minister ütles, et ta kogub praegu kokku infot nendest omavalitsustest, kus on probleem transiitteedega – kui suured vajadused linnadel on – ja siis tehakse mingi otsus,” rääkis Vikman. Positiivse stsenaariumi korral peaks riik leidma võimaluse omavalitsustele rahaliselt õlg alla panna. Kuid ka siis ei jõuaks rahalaev kohale sel aastal.

Haapsalu linna eelarves on plaaniliste teeremondiprojektide kõrval iga-aastaseks teede pindamiseks ja aukude lappimiseks ette nähtud 200 000 eurot. Parimal juhul saaks selle rahaga pinnatud-lapitud viis kilomeetrit tänavaid. Kuidas ja kuhu seda summat kulutama hakatakse, selgub Eha Kallaste sõnul igal aastal kevadel, kui lumi läinud ja talvised kahjud kindlaks tehtud.

Jalakäijad sõiduteelt ära

Kokku on Haapsalus 60 km teid. Neist mitmed on nii kehvas seisus, et inimeste nurin on täiesti asjakohane. „Ungru tee, Raudtee tänav, Õpetaja tänav, Haava tänav,” loetles Vikman.

Kõige kriitilisemaks ei pea aselinnapea aga mitte sõiduteede seisukorda, vaid hoopis asjaolu, et mitmel pool puudub tänava ääres kõnnitee. „See on juba konkreetselt liiklusohutuse küsimus! Kui ma peaksin praegu asjad tähtsuse järjekorda panema, siis kõige esimene on jalakäijad sõiduteelt ära saada,” ütles Vikman.

Näiteks kavatseb linn edasi minna Metsa tänava kõnnitee remondiga, millega tehti algust kaasava eelarve raames. Autojuhtide unistus uuest ja ilusast Metsa tänavast jääbki aga esialgu vaid unistuseks. „Me arvestasime Metsa tänava rekonstrueerimise maksumuse välja – see on 2,2 miljonit eurot. Me ei saa linna limiiti täis laenata selleks, et ühte tänavat remontida,” rõhutas Vikman.

„Me saame praegu teha ainult jooksvat remonti, et hoida olemas olevat katendit nii kaua kui võimalik,” nentis Kallaste.