Sofi Oksanen: sinu vaikimine ei kaitse sind

Toimetanud Andrus Karnau

Me peame ise seisma selle eest, et maailmas ei vaadataks enam poole Euroopa ajalugu läbi nõukogude prisma, kuhu on kinni jäänud ka Soome, rääkis Soome kirjanik Sofi Oksanen (pildil) esmaspäeval Enn Soosaare konverentsil peetud kõnes.

Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel, kui aeg ja poliitiline olukord muutusid, muutus Eestis aktuaalseks nõukogude propaganda jälgede koristamine. Oli tähtis võtta kasutusele väljendid, mis vastaksid rahva tõelistele kogemustele. Hakati rääkima okupatsioonist, küüditamisest ja massimõrvadest – asjadest, mida nõukogude propaganda järgi ei olnud juhtunud. Samasugust korrektuuri lääs nõukogude narratiivis ei teinud.

Me ei saa mõjutada Venemaa sisepoliitikat ega seda, millist programmi Venemaa riiklikes telekanalites näitab, kuid võime mõjutada seda, mis toimub Euroopas. Me võime mõjutada seda, milliste epiteetidega Venemaast räägitakse, ja on põhjust kasutada sõnu, mida meie idanaaber suure vaevaga on üritanud hoida väljaspool enda kohta käivat sõnavara.

Just sellepärast kulutabki Venemaa nii palju psühholoogilisele mõjutamisele: informatsioon ja sõnad on palju odavamad kui relvad.